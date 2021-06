Drei Fragen an Bernecker: Dax hat Perspektive bis 20.000 Punkte und Boeing ist eine „sichere Wette“ die noch 2 Jahre braucht

In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach dem weiteren Börsen-Ausblick, ob der Trend zu Abspaltungen großer Firmen weitergeht und ob Airbus der König der Luftfahrt wird.

onvista-Redaktion: Der Dax konnte zuletzt endlich einen Fuß aus seinem Korridor zwischen 14.800 und 15.500 Punkten setzen. Chart-Experten sehen mittelfristig Ziele bis 16.300 Punkte. Kann die Rally jetzt wieder mehr Schwung bekommen und wenn ja, woher kommen die Impulse überhaupt?

Der DAX startete am 1. Juni in den Börsensommer. Dafür gibt es keine Ziele, aber umfangreiche realistische Berechnungen nebst Erwartungen. Wenn ein Markt aus der schwierigen Konsolidierung der letzten fünf Wochen, wo alle Ergebnisse der Unternehmen vorgelegt wurden, ausbricht, schafft er neue Perspektiven. Die reichen bis 20.000. Das zu verifizieren, wird sich in den nächsten zwei, drei Monaten konkret darstellen lassen. Die Bundestagswahl und deren Ergebnisse spielen eine wesentliche Rolle.

onvista-Redaktion: Es gibt neues Rumoren über einen möglichen Porsche-Börsengang. Die Hoffnung ist auch hier, dass die Einzelteile mehr Wert sind als der Gesamtkonzern. Zuletzt gab es auch bei Fresenius Überlegungen in diese Richtung, Siemens hat in den letzten Jahren bereits einige Bereiche getrennt. Ist hier ein Trend erkennbar? Heißt, werden wir in Zukunft noch mehr Börsen-Riesen sehen, die sich aufgliedern, um das Maximum an Bewertung herauszuholen?

Jedes Schiff hat einen Kapitän und zwei Offiziere. Der Kapitän ist seit je die wichtigste Leitfigur a) für die Qualität seines Schiffes, b) seinen Kurs und c) damit dem, was er seinem Schiff zumuten kann. Das gilt für die deutschen Konzerne in gleicher Form.

Wer solide wirtschaftet und sein Soll erfüllt, liefert keine Perspektiven. Die Börse erwartet mehr, nämlich neue Produkte, neue Überlegungen zum Marketing, Variationen darüber, wie man Produkte und Marktanteile ausweitet. Entweder käuflich oder aus eigener Leistung heraus - jedenfalls dynamisch. Dazu gilt die Erfahrung: Finanzchefs sind in der Regel keine Konzernkapitäne. Das spürt man sowohl bei Henkel als auch bei Fresenius, aber auch bei Beiersdorf (früher DAX) und mindestens 8 - 10 großen Konzernen im DAX und teilweise MDAX. Siemens hat es mindestens im Ansatz vorgemacht und ist der beste Beleg dafür, dass dies funktioniert.

onvista-Redaktion: Während Airbus neue und vor allem ehrgeizige Produktionsziele bekannt gegeben hat, kämpft Boeing mit immer neuen Problemen – zuletzt die neue Produktionsunterbrechung des Dreamliners. Lange waren beide Konkurrenten Kopf an Kopf. Übernimmt Airbus nun die Vorherrschaft in der Branche?

Boing hat so ein ähnliches Problem wie VW. Mit dem Absturz der 737 Max verbindet sich ein ähnliches Desaster wie im VW-Skandal. Die Reparatur dieses Schadens ist sehr komplex und technologisch anspruchsvoll. Dagegen steht: Kein Flugzeugbauer der Welt verfügt über derart umfangreiche Erfahrungen im Flugzeugbau. Was offenbar in Seattle fehlt oder gefehlt hat, ist eine Führung mit Kompetenz und klarer Strategie. Das ist bis jetzt nicht ganz gelungen, wie der Nachrichtenstand zeigt. Aber: Dieses Comeback ist eine ebenso sichere wie ganz simple Wette. 145 Mrd. Dollar Marktwert sind dafür preiswert. Zwei Jahre Laufzeit müssen jedoch einkalkuliert werden.

