Eagle Eye Networks: 40 Millionen Dollar Finanzierung für den Marktführer für Cloud-Video-Überwachung

Risikokapitalfirma Accel beteiligt sich an Eagle Eye Networks, um die Videoüberwachung durch die Kombination von Cloud und KI weiterzuentwickeln

Eagle Eye Networks hat eine Finanzierung der Risikokapitalgesellschaft Accel über 40 Millionen US-Dollar erhalten. Damit wollen beide Partner das anhaltende Wachstum sowie die Technologieführerschaft des Unternehmens weiter ausbauen. Eagle Eye Networks ist weltweit führender Anbieter für Cloud-Videoüberwachung. Das Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz (KI) auf seiner Cloud-Plattform, um völlig neue Möglichkeiten der Videoüberwachung zu erschließen und die Sicherheit, den Geschäftsbetrieb und den Kundenservice in Unternehmen und Organisationen weltweit zu verbessern. Accel hat bereits an Technologie-Erfolgsgeschichten wie Facebook, Dropbox, Crowdstrike, Docusign, Slack und Spotify mitgeschrieben.

Das Eagle Eye Cloud Video Management System (VMS) ist eine smarte Cloud-Videoüberwachungslösung, die speziell entwickelt wurde, um Unternehmen bei der Verbesserung der Sicherheit, der Betriebsabläufe und des Kundenservice zu unterstützen. Zehntausende von Unternehmen in mehr als 90 Ländern rund um den Globus haben ihre Videoüberwachung mit Eagle Eye VMS in die Cloud verlagert. Kunden, darunter Wohnblöcke, Städte, Schulen, Krankenhäuser, Hotels, Logistikunternehmen, Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte, vertrauen Eagle Eye, wenn es um praxisorientierte Business Intelligence und präventive Sicherheit geht.

Heute übliche Videoüberwachungssysteme verfügen häufig bereits über Funktionen wie Bewegungserkennung und einfache Analysewerkzeuge. Doch um verwertbare Informationen zu erhalten, erfordern sie entweder eine durchgängige Überwachung oder eine akribische, manuelle Überprüfung nach jedem ausgelösten Ereignis. Auch die Analyse zur Verbesserung von Geschäftsvorgängen steht noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung.

Transformation durch Videoüberwachung

Aus diesem Grund sieht Dean Drako, Gründer und CEO von Eagle Eye Networks, ein enormes Potenzial darin, die Funktion von Videoüberwachung mittels künstlicher Intelligenz ganz grundlegend zu verändern: „Eagle Eye Networks verfügt jetzt über die Technologie und die Mittel, um das zu ermöglichen. Cloud-Videoüberwachung kann die Art und Weise, wie Unternehmen Sicherheit und ihren Geschäftsbetrieb managen, transformieren. Es ist wie die Veränderung im Transportwesen durch autonomes Fahren und Elektromobilität.“

Eine intelligente und cloud-basierte Videoüberwachung - unter Einhaltung des Schutzes der Privatsphäre und einer verlässlich funktionierenden Cybersicherheit - mache das öffentliche Leben deutlich sicherer, so Drako weiter. „Es geht dabei um Dinge wie Regelverstöße im Straßenverkehr, Einbrüche, Unfälle oder die Erkennung von Waffen. Zudem wird es Unternehmen helfen, einen besseren Service zu bieten, zum Beispiel durch kürzere Warteschlangen, höhere Sauberkeit, gepflegte Auslagen und verbesserte Produktqualität.“

Alle Videostreams zentral verwalten

Kunden entscheiden sich für Eagle Eye Cloud VMS aufgrund der vollständig zentralen Verwaltung, der Cloud-Zuverlässigkeit und -Redundanz, der Kosteneinsparungen und der offenen Schnittstellen (APIs), die eine große Anzahl von Integrationen mit Angeboten anderer Hersteller bietet. Kunden schätzen das von vornherein auf höchste Sicherheit ausgerichtete Design und die umfassende Videoverschlüsselung zum Schutz von Daten und der Privatsphäre. Eagle Eye Cloud VMS funktioniert mit Tausenden Industriekameras unterschiedlicher Fabrikate, so dass Kunden ihre bestehende Video-Infrastruktur weiter nutzen können.

Zusammen mit seinem Partner Brivo bietet Eagle Eye zudem eine Komplettlösung für die Cloud-Videoüberwachung und die Zugangskontrolle zu Einrichtungen an. Brivo ist der weltweit führende Anbieter von cloud-basierter Zugangskontrolle. Die Eagle Eye API ermöglicht eine nahtlose Integration mit Partnern wie Brivo und damit die stabilste Plattform, um die Zukunft der Videoüberwachung voranzutreiben.

„Einzigartige Ausgangslage“

Sameer Gandhi, Partner bei Accel, kommentiert die Finanzierung: „Eagle Eye Networks leistete Pionierarbeit dabei, die Videoüberwachungsbranche in die Cloud zu führen. KI-Anwendungen werden die nächste Transformation der Branche vorantreiben und Eagle Eye ist dafür in der Pole Position. Da Eagle Eye eine echte Cloud-Technologie nutzt, hat das Unternehmen eine einzigartige Ausgangslage, um Durchbrüche beim Thema Analytik umzusetzen.“ Die Erfolgsbilanz von Dean Drako, die er mit Eagle Eye und zuvor als Gründer von Barracuda Networks vorzuweisen habe, spreche für sich selbst.

In Europa und der ganzen EMEA-Region ist Eagle Eye Networks sowohl organisch als auch durch die Übernahme von CameraManager rasch gewachsen. Die Übernahme von CameraManager im Jahr 2017, dessen Gründer Rishi Lodhia und Tijmen Vos 2004 das erste echte Cloud-Videosicherheitsangebot auf den Markt brachten, treibt das europäische Wachstum und die Produktinnovation des Unternehmens weiter voran.

„Erkenntnisse zur Verfügung stellen“

Rishi Lodhia, heute Managing Director für EMEA bei Eagle Eye Networks, stellt fest: „Wir waren die ersten, die Cloud-Videoüberwachung auf den Markt gebracht haben. Dies beflügelt unser Wachstum in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Die zunehmende Akzeptanz echter Cloud-Videoüberwachung und der Einsatz leistungsfähiger KI führt zu einer Beschleunigung des Geschäfts weltweit, aber insbesondere in unserer Region. Das gibt uns die Möglichkeit, Unternehmen die gewünschten Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen und die Privatsphäre der Menschen zu schützen, ohne beim Thema Sicherheit Kompromisse zu machen.“

Das Unternehmen geht davon aus, dass es angesichts der ansteigenden Nutzung von Cloud- und KI-gestützter Videoüberwachung in ganz Europa zusätzliche Arbeitsstellen schaffen wird, um das Wachstum und den Erfolg seiner Kunden zu unterstützen.

Über Eagle Eye Networks

Das 2012 gegründete Unternehmen Eagle Eye Networks, Inc. ist weltweit die Nummer 1 im Bereich der Cloud-Videoüberwachung und richtet sich an Unternehmen, Alarmanlagenhersteller, Sicherheitsintegratoren, Städte und Privatpersonen. Die zu einhundert Prozent Cloud-verwalteten Lösungen von Eagle Eye bieten Cloud- und Vor-Ort-Aufzeichnung, Sicherheit und Verschlüsselung auf Bankenniveau sowie eine breite Unterstützung von analogen und digitalen Kameras - alles über das Web oder mobile Anwendungen zugänglich. Unternehmen jeder Größe und Art nutzen Eagle Eye-Lösungen zur Optimierung und Sicherheit ihrer Betriebsabläufe. Alle Eagle Eye-Produkte profitieren von einer entwicklerfreundlicher RESTful API-Plattform und dem Big Data Video Framework™, das die Indizierung, Suche, Abfrage und Analyse von Live- und archivierten Videos ermöglichen. Die offene Video-API von Eagle Eye wurde für die Integration in Überwachungsanlagen, Analysen von Drittanbietern, Sicherheits-Dashboards und POS-Systemintegrationen in großem Stil eingesetzt.

Eagle Eye vertreibt seine Produkte über autorisierte globale Vertriebspartner und Installationspartner. Der europäische Hauptsitz befindet sich in Amsterdam, Niederlande, die globale Hauptverwaltung in Austin, Texas, USA. Weitere Informationen unter www.een.com.

About Accel

Accel is a global venture capital firm that is the first partner to exceptional teams everywhere, from inception through all phases of private company growth. Atlassian, Braintree, Cloudera, Crowdstrike, DJI, DocuSign, Dropbox, Etsy, Facebook, Flipkart, Freshworks, Jet, Pillpack, Qualtrics, Slack, Spotify, Supercell, Tenable, UiPath, and Venmo are among the companies Accel has backed over the past 35+ years. We help ambitious entrepreneurs build iconic global businesses. For more, visit www.accel.com or www.twitter.com/accel.

