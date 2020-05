EANS Adhoc: AMAG Austria Metall AG (deutsch)

EANS-Adhoc: AMAG Austria Metall AG / Änderung des Dividendenvorschlags auf 0,50

EUR je Aktie

Ranshofen - Der Vorstand der AMAG Austria Metall AG hat am heutigen Tag beschlossen, den Dividendenvorschlag an den Aufsichtsrat und an die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 auf 0,50 EUR je Aktie anzupassen. Ursprünglich wurde ein Dividendenvorschlag in Höhe von 1,20 EUR je Aktie kommuniziert.

Getroffen wurde diese Entscheidung aufgrund der spürbaren Auswirkungen und Unsicherheiten infolge der COVID-19-Pandemie.

Rückfragehinweis: Investorenkontakt: Dipl.Kfm. Felix Demmelhuber Leitung Investor Relations AMAG Austria Metall AG Lamprechtshausenerstrasse 61 5282 Ranshofen, Österreich Tel.: +43 (0) 7722-801-2203 Email: investorrelations@amag.at

Emittent: AMAG Austria Metall AG Lamprechtshausenerstraße 61 A-5282 Ranshofen Telefon: +43 7722 801 0

FAX: +43 7722 809 498 Email: investorrelations@amag.at

WWW: www.amag-al4u.com

