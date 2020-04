EANS Adhoc: Wolford Aktiengesellschaft (deutsch)

EANS-Adhoc: Wolford Aktiengesellschaft / Wolford schließt Vertrag mit der Blum

Gruppe über Verkauf und Miete der Betriebsliegenschaft in Bregenz

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Strategische Unternehmensentscheidungen 09.04.2020

Bregenz - Die Wolford AG schloss heute den Vertrag mit der Blum-Gruppe über den Verkauf der Betriebsliegenschaft in Bregenz, Wolfordstraße 1 und 2, ab (Signing). Zugleich mietet Wolford die benötigten Flächen der Betriebsliegenschaft langfristig von der Käuferin an, da das Headquarter sowie Forschung & Entwicklung und die Produktion am Standort bleiben. Die Wolford AG informierte über die Transaktion bereits am 3. April in einer Adhoc-Meldung, nachdem Vertragsdetails vorzeitig öffentlich bekannt wurden. Das Closing der Transaktion wird für Mai 2020 erwartet.

