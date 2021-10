ECKERT & ZIEGLER - Hier wird es nun spannend

Eckert & Ziegler AG - WKN: 565970 - ISIN: DE0005659700 - Kurs: 117,000 € (XETRA)

Die Aktie zeigt sich heute sehr bullisch und ist einer der stärksten Werte im Nebenwertesegment SDAX. Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

EMA50 als Kauftrigger

Die zuletzt vorgestellte bärische Variante einer Bärenflagge und einer bevorstehenden Abwärtswelle bekommt heute einen gehörigen Dämpfer - die Aktien des Medizintechnik Herstellers klettern heute direkt an den viel beachteten EMA50 im Tageschart.

Das heutige Tageshoch im Bereich der oberen Flaggenbegrenzung im Bereich des EMA50 um 117,50 EUR stellt im kurzfristigen Zeitfenster die entscheidende Hürde auf der Oberseite für die Käufer dar: Gelingt ein Tagesschluss nördlich dieses Widerstandslevels würde ein erstes prozyklisches Kaufsignal generiert werden.

In dem Falle dürften die Bullen auf eine neue Kaufwelle Richtung bisheriges Jahreshoch um 140 EUR hoffen. Gelingt dies jedoch nicht, darf man die Bären noch nicht abschreiben, was eine erneute Verkaufswelle Richtung EMA200 anbelangt. Es wird hier also demnächst spannend.

Fazit: Die Aktie steht direkt an einer wichtigen Chartmarke der kurzfristig eine entscheidende Bedeutung zukommt.

Eckert & Ziegler Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)