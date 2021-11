Das erste Unternehmen für Schlaffitness weltweit erreicht einen weiteren Meilenstein und bietet das beliebte Pod Pro Cover in ganz Europa an

Eight Sleep, das weltweit erste Unternehmen für Schlaffitness, gab heute bekannt, dass Kunden in Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und in Spanien ab sofort den Bestseller Pod Pro Cover der Marke exklusiv auf eightsleep.com erwerben können. Die verfügbaren Größen sind EU Double, EU Large Double und EU Super King. Das Pod Pro Cover nutzt das PerfectFitTM-Design und passt auf jede Matratze mit einer Höhe von bis zu 40 cm (16 Zoll), so dass Anwender in den Genuss der von Eight Sleep entwickelten schlafverbessernden Technologie kommen und gleichzeitig ihre aktuelle Matratze weiter verwenden können. Die heutige Ankündigung folgt unmittelbar auf die im letzten Monat begonnene Expansion von Eight Sleep nach Großbritannien, mit der das Unternehmen seinen Plan umsetzt, den Vertrieb auf internationale Märkte auszuweiten, nachdem es eine Serie-C-Runde in Höhe von 86 Millionen USD abgeschlossen hat.

Das Pod Pro Cover hilft Menschen dabei, besser zu schlafen und letztlich ein besseres, längeres und glücklicheres Leben zu führen. Dazu nutzt es innovative Technologien, um ein individuelles Mikroklima im Bett zu schaffen. Mithilfe von gesundheitsrelevanten Sensoren und der Erstellung individueller KI-Modelle passt das Pod Pro Cover die Schlaftemperatur an, indem es auf die Schlafmuster, die Temperaturvorlieben, die Umgebungswerte und die Feedbackhistorie des jeweiligen Nutzers reagiert. Fallstudien haben gezeigt, dass die Produkte von Eight Sleep den Anwendern dabei helfen, bis zu 40 % schneller einzuschlafen, bis zu 20 % tiefer zu schlafen, 30 % seltener mitten in der Nacht aufzuwachen und sich um bis zu 30 % weniger hin und her zu bewegen.

Derzeit vertrauen mehr als 100 Profisportler auf die Pod-Technologie von Eight Sleep, um ihre Regeneration zu fördern, darunter die aktuellen und ehemaligen Olympioniken Matthew Dellavedova (Bronzemedaillengewinner 2020, Basketball), Daryl Homer (Silbermedaillengewinner 2020 und 2016, Fechten), Jane Campbell (Bronzemedaillengewinnerin 2020, Fußball), Apolo Ohno (zweifacher Goldmedaillengewinner, Eisschnelllauf), Justin Medeiros (Gewinner der Crossfit Games 2021 und des Rogue Invitational 2021) und Daniel Sturridge (englischer Fußballspieler).

Das Pod Pro Cover kann ab heute in ausgewählten europäischen Ländern zu Preisen ab 1.695 US-Dollar erworben und bezogen werden. Beim Bezahlvorgang sind die Preise in USD angegeben, aber für Kunden in der EU wird der Preis in der lokalen Währung auf der Grundlage des aktuellen Wechselkurses berechnet. Es fallen keine zusätzlichen Kosten für Versand, Zölle oder Rücksendungen an. Eight Sleep gewährt weiterhin ein kostenloses 30-tägiges Rückgaberecht sowie eine beschränkte 2-jährige Garantie für alle Pod Pro Cover, die direkt beim Unternehmen gekauft werden.

„Unsere jüngste Expansion nach Großbritannien war nur der Anfang der internationalen Ausweitung unseres Geschäfts, und wir freuen uns, sechs weitere Länder in Europa bekannt geben zu können, die nun Zugang zu unseren fortschrittlichen, technologiebasierten Produkten zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit haben“, sagte Matteo Franceschetti, Mitbegründer und CEO von Eight Sleep. „Mit dem Ziel, für alle Menschen zugänglich zu werden, steht das weitere Wachstum derzeit im Mittelpunkt. Wir helfen Menschen auf der ganzen Welt, eine bestmögliche gesundheitliche Verfassung zu erreichen, und das erfordert Verfügbarkeit. Dies ist ein aufregender Schritt hin zu mehr Nutzern in ganz Europa, die sich zu den bestehenden Kunden als überzeugte Fans der Eight Sleep-Produkte hinzugesellen.“

Eight Sleep hat die veraltete Schlafbranche revolutioniert, indem das Unternehmen den Weg für die Schlaffitness-Bewegung geebnet hat. Eight Sleep hat kürzlich eine exklusive Zusammenarbeit mit der weltweit führenden Fitnessmarke Barry's bekannt gegeben und ist damit deren offizieller Sleep-Fitness-Partner geworden. Die aktive Barry's-Community kann nun ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden nicht nur mithilfe von Fitness, sondern auch mit der fortschrittlichen Schlaftechnologie von Eight Sleep verbessern. Diese Partnerschaft ermöglicht beiden Communities einen besseren Zugang zu den neuesten Technologien und Fitnessprogrammen zur Verbesserung ihrer Gesundheit. Mit dem weiteren Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung hat Eight Sleep vor kurzem SleepOS auf den Markt gebracht, das weltweit erste Betriebssystem für die Schlafoptimierung, das eine Reihe neuer, innovativer Funktionen enthält: Smart Temp Autopilot und Sleep and Health Insights. SleepOS fungiert als Herzstück von Eight Sleep und nutzt Daten, um das Pod zu personalisieren und an die individuellen Schlaf-Fitness-Ziele des jeweiligen Nutzers anzupassen. Diese Funktionen werden regelmäßig mit Software-Updates aktualisiert, um das Nutzererlebnis der Produkte von Eight Sleep kontinuierlich zu verbessern.

Über Eight Sleep

Eight Sleep ist das weltweit erste Unternehmen für Schlaffitness und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Potential der Menschen durch optimalen Schlaf zu fördern. Das 2014 gegründete Unternehmen Eight Sleep nutzt die Möglichkeiten der Wärmeregulierung, Daten und Technologie, um Menschen jeden Morgen wieder auf ihr maximales Energieniveau zu bringen. Eight Sleep wurde von Fast Company zu einem der „Innovativsten Unternehmen des Jahres 2018“ ernannt und zwei Jahre in Folge von „TIME's Best Inventions of the Year“ ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter eightsleep.com.

