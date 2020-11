ELECTRONIC ARTS - Aktie wird für Antizykliker interessant

Gestern schrieb ich noch im Chat unseres Premiumpakets Guidants PROmax, dass es schade sei, dass die EA-Aktie kurz vor meiner Zielzone nach oben abgedreht ist. Heute sieht die Welt schon wieder anders aus. Der Wert wird unter hohem Volumen verkauft. Die gestern nach Börsenschluss gemeldeten Quartalszahlen kommen nicht gut an.

Insgesamt fiel der Bericht enttäuschend aus. Der Umsatz fiel im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 verglichen mit der Vorjahresperiode um knapp 15 % auf 1,15 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie ging von 2,89 USD auf 0,63 USD je Aktie zurück. Allerdings war im Vorjahr durch einen Steuereffekt ein positiver Sonderertrag angefallen. Der Umsatz lag damit deutlich unter dem Analystenkonsens, der Gewinn je Aktie leicht darüber.

Der Knackpunkt war aber der maue Ausblick des Managements auf das laufende Weihnachtsquartal. Dort rechnet EA nur mit Erlösen von 1,7 Mrd. USD, wohingegen die Wall Street mit 2,3 Mrd. USD gerechnet hatte. Die Aktie fällt in der Folge auf ein neues Mehrmonatstief.

Das heutige Tagestief liegt bislang bei 114,53 USD und damit nur unweit der idealen Zielzone zwischen 114,04 und 111,94 USD entfernt. Von diesem Tief erholt sich die Aktie bereits deutlich. Bleibt es bei der Umkehrkerze, sind in der kommenden Woche Erholungsbewegungen denkbar, die den Titel zurück bis an die Abrisskante zwischen 123,33 und 124,28 USD führen könnte, wo auch der EMA200 verläuft. Erst darüber wäre eine Ausdehnung in Richtung des EMA50 bei 128,50 USD denkbar.

Absicherungen bieten sich unter dem Tagestief an. Wer die Idee eher mittelfristig sieht, sollte dagegen mehr Luft lassen, da das Restrisiko für einen Abschluss der Korrektur mit 110,00 USD noch etwas tiefer veranschlagt werden müsste.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. USD 5,21 6,04 6,22 Ergebnis je Aktie in USD 10,30 3,19 4,32 Gewinnwachstum -69,03 % 35,42 % KGV 11 37 27 KUV 6,5 5,6 5,5 PEG neg. 0,8 *e = erwartet

