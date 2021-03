Elon Musk: „Sie können jetzt einen Tesla mit Bitcoin kaufen“ – die Ankündigung wurde erwartet, ein besonderes Detail enthält sie dennoch

Tesla-Chef Elon Musk löst sein Versprechen ein: Ab sofort können Kunden das Elektroauto mit der Krypto-Währung Bitcoin bezahlen.

„Sie können jetzt einen Tesla mit Bitcoin kaufen“, twitterte Musk am Mittwoch. In den kommenden Monaten solle das dann auch außerhalb der USA möglich sein. „An Tesla bezahlte Bitcoin bleiben Bitcoin und werden nicht in Fiat-Währung umgewandelt“, betonte der Multimilliardär. Euro, US-Dollar und Schweizer Franken werden als Fiatwährung bezeichnet.

Dies ist gleichzeitig auch das Besondere an der Nachricht, die an sich bereits bekannt war. Bisher nehmen die meisten Unternehmen, die Bitcoin als Bezahlmethode akzeptieren, einen Dienstleister als Intermediär in Anspruch, der die Bitcoin der Kunden in Fiat-Geld umwandelt, damit das Unternehmen letztenendes doch Dollar, Euro oder andere staatliche Währungen erhält. Die tatsächliche Akzeptanz von Bitcoin kann als weiterer Adaptionsschritt angesehen werden, daher ist der Bitcoin-Kurs nach Musks Ankündigung um knapp 3,7 Prozent bis auf 56.500 Dollar gestiegen.





Musk betonte zudem, dass Tesla direkt an das Bitcoin-Blockchain-Ökosystem angeschlossen ist und keinerlei Drittpartei als Dienstleister für die Zahlungsabwicklungen nutzt.

Der Tesla-Gründer hatte Anfang Februar für 1,5 Milliarden die hochvolatile Kryptowährung gekauft und damit für einen Hype gesorgt. Am selben Tag kletterte die Währung über die 40.000-Dollar-Marke, Mitte März erreichte sie ein Rekordhoch bei 61.782 Dollar. Musk hatte damals zudem angekündigt, dass er Bitcoin als Zahlungsmittel für Tesla-Autos akzeptieren wolle.

