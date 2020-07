Europäische Finanzmärkte koppeln sich von den USA ab

In der Regel orientiert sich der deutsche Markt an der Wall Street. Doch derzeit geht die gesundheitliche und wirtschaftliche Situation zwischen den USA und Europa so weit auseinander wie selten zuvor. Was das für deutsche Anleger bedeutet, ob die anstehende Berichtssaison Fluch oder Segen wird und welche Rolle derzeit der so genannte sichere Hafen Gold spielt, erfahren Sie in diesem Interview mit dem Anlagestrategen Andreas Lipkow von ComDirect.

Zugehörige Wertpapiere: DE000DB2KFA7, XC0009655157