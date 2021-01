Everbridge enthüllt Front-End-Alarmierungsschnittstelle der nächsten Generation für branchenweit führende globale Public Warning Platform

Führendes Unternehmen im Bereich des Critical Event Management (CEM) kündigt neues Public Warning Center an und bietet damit das erste Hybrid Cell Broadcast und standortbezogene SMS-Alarm-Gateway seiner Art

Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG), das weltweit führende Unternehmen im Bereich des Critical Event Management (CEM), meldete heute die Einführung seines weiter verbesserten Public Warning Center, der ersten modularen und Multikanal-Front-End-Schnittstelle, welche die Möglichkeit der Erstellung und Übertragung einer Kombination aus Mobilfunkdienst- und adress-, gruppen- und standortbezogenen SMS-Warnungen für landesweite Alarmierung von einer zentralen Konsole bietet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210119006104/de/

Critical Event Management (CEM) leader announces new Public Warning Center (Photo: Business Wire)

Durch das Angebot einer branchenführenden Benutzerschnittstelle (UI) und modernen Gestaltung dient das äußerst flexible Public Warning Center als Gateway für das branchengrößte und einzige Public Warning System, das jede Konfiguration unterstützt, von Basis-Einzelkanal- bis hin zu gehobeneren Hybrid-Optionen, die Mobilfunkdienst- und Multikanal-Technologien kombinieren, einschließlich SMS, Video, soziale Medien, TV, Radio, Digital Signage, Sirenen, Website, E-Mails und darüber hinaus – unabhängig davon, ob an Ort und Stelle, gehostet oder SaaS.

„Regierungen verlangen nach der allerbesten der beiden Lösungen – der Möglichkeit, eine hohe Zahl von Nachrichten rasch bereitzustellen sowie der Fähigkeit, präzise zu bestimmen, wer bestimmte Warnmeldungen erhält. Everbridge ist der einzige Anbieter von Lösungen zur Alarmierung der Bevölkerung, der diese Abwägungen vermeidet und Leistungsoptimierung bietet, basierend auf den Erfordernissen jedes Landes”, so Michael Hallowes, National Director des australischen Programms Emergency Alert und Managing Director von Zefonar.

Everbridge kündigte auch vor kurzem ein neues Patent für seine revolutionäre Arbeit bei der Bereitstellung von End-to-End-Multimedia-Bevölkerungsalarmierungsfunktionen. Das Patent – das 14. von Everbridge, da es sich auf das Public Warning System und eines von mehr als 160 insgesamt in seiner Produktsuite bezieht – unterstreicht die Notwendigkeit der Bereitstellung von Alarmmeldungen durch eine Kombination von 5G, Mobilfunkdienst und Multimedia.

Mit einem Design, das sich auf Einfachheit, Sicherheit und Zuverlässigkeit konzentriert, bietet die neue Anwendung beispiellose Benutzererfahrung, Reaktionsschnelligkeit und Leistungsfähigkeit. Die Public Warning Center Schnittstelle vervollständigt die vollständige Integration der neuesten Übernahme des Unternehmens von one2many, dem Weltmarktführer im Bereich 4G/5G-Mobilfunkdienst.

Der weltweit bekannte UI/UX-Technologe und Designer Dr. John Maeda, der als Chief Customer Experience Officer von Everbridge tätig ist und laut Esquire als eine der „75 einflussreichsten Personen des 21. Jahrhunderts” anerkannt ist, konstatierte: „Die Einführung dieses innovativen Public Warning Front-End-Systems wird Alarmierungsbehörden die beispiellose Flexibilität bieten, die sie benötigen, um Kontakt aufzunehmen und mit der Öffentlichkeit, wenn es am meisten darauf ankommt und über die geeignetsten Kommunikationskanäle zu kommunizieren. Die hochmodulare Architektur des Public Warning Center beruht auf der umfassenden Erfahrung unseres Teams und vielfältigem Kundenfeedback und bringt die weltweit besten Praktiken aus aller Welt zusammen.”

Als skalierbarste Plattform der Branche bietet Everbridge das einzige öffentliche Warnsystem, das Mobilfunkdienst- und adress-, gruppen- und standortbezogene, Multikanal-Technologien mit 5G-Kompatibilität verbindet und somit die Verbreitung von Multimediainhalte-Alarmierung ermöglicht. Das neue Public Warning Center wird den Anforderungen jeder Behörde auf der Suche nach einer fortgeschrittenen Warnlösung gerecht und übertrifft sie sogar, um seine Bürger und Besucher – vor nach EU-Richtlinien zugelassenen Systemen zu schützen und sie zu gehobeneren Hybrid- und Multikanalalarm- und Warnplattformen zu führen.

Everbridge verkörpert den ersten Bevölkerungsalarmierungsprovider im Dienst der gesamten Bevölkerung von 11 Ländern in Europa, Asien, Ozeanien, dem Nahen Osten, Afrika und Amerika und unterstützt fünf Länder der Europäischen Union (EU) im Rahmen des EU-Mandats, das von den Mitgliedsländern verlangt, bis zum Juni 2022 über ein intaktes bevölkerungsweites Alarmierungssystem zu verfügen. Gemäß GDPR sammelt und speichert Everbridge Public Warning keinerlei Daten zu persönlich identifizierbaren Informationenszwecken (PII).

„Mit Everbridge können Behörden innerhalb weniger Sekunden Millionen von Adressaten erreichen, da unsere Lösung die Geschwindigkeit und den Netzwerkdurchsatz der Mobilfunkdiensttechnologie und die Bevölkerungsbewegungsanalyse, die Mehrsprachigkeit und die Zwei-Wege-Kommunikation des adress-, gruppen- und standortbezogenen SMS nutzt”, so Javier Colado, Senior Vice President, International.

Weitere örtliche, staatliche und nationale Regierungen bevorzugen die Everbridge Platform gegenüber jeder anderen Lösung, da sie die Möglichkeit bietet, über 650 Mio. Personen rund um den Globus zu erreichen. Everbridge unterstützt gegenwärtig die bevölkerungsweite Alarmierung in 11 Ländern, darunter Australien, Griechenland Island, in den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Peru, Singapur und Schweden sowie Installationen in allen kanadischen Provinzen und mehreren Staaten in Indien.

