FRAPORT - Zahlen über Erwartungen

Die wirtschaftliche Erholung nach dem Coronaeinbruch zeigt sich auch in den Zahlen von Fraport. Der Umsatz zog im dritten Quartal auf 633,8 Mio. an, nachdem er im Vorjahr noch bei 353,1 Mio. gelegen hatte. Das Ebitda liegt bei 388,6 Mio. EUR und damit 639,9 Mio. EUR über dem Vorjahr und 191,2 Mio. über der Prognose der Analysten. Der Nettogewinn vor Minderheiten hat sich von -305,80 Mio. EUR auf 106,6 Mio. verbessert. Der Konzern erzielt also wieder einen Gewinn nach Verlusten im letzten Jahr.

Die Fraport-Aktie befindet sich seit dem „Coronatief“ bei 27,59 EUR in einer Aufwärtsbewegung. Am 15. Juni kletterte der Wert auf ein Hoch bei 64,76 EUR. In der letzten Woche brach die Aktie über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus dem Januar 2018 aus und überwand das Hoch aus dem Juni.

Die Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt positiv aus. Fraport notiert aktuell knapp 3 % im Plus. Mit diesem Anstieg nähert sich der Wert aber auch einer oberen Trendbegrenzung über die Hochpunkte aus dem Juni 2020 und Juni 2021.

Weitere Rally möglich

Im kurzfristigen Bereich kann es zu einem Rückschlag in der Fraport-Aktie kommen. Ein Rücksetzer in Richtung 64,76 oder 64,40 EUR ist möglich. Aber das mittelfristige Bild deutet auf weitere Kurssteigerungen hin. Die nächsten wichtigen Hürden sind der Widerstandsbereich zwischen 78,00 und 79,32 EUR und die Marke bei 88,05 EUR. Darüber wäre schon das Allzeithoch bei 97,26 EUR zu nennen.

Ein deutliches Verkaufssignal ergäbe sich wohl erst mit einem stabilen Rückfall unter den EMA 200 bei 55,93 EUR. Kommt es dazu, dann wären Abgaben in Richtung 41,68 EUR möglich.

