FREEPORT MCMORAN - Geht das schon wieder los?

Erst in der Vorwoche wurde ich im Zuge unseres Wunschanalysenformats im Rahmen des redaktionellen Premiumpakets Godmode PLUS nach der Aktie von Freeport McMoRan befragt. Mein Favorit wäre ein zweites Standbein im Bereich einer mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und des Märztiefs um 29,45 USD gewesen, ehe die Aktie die Aufwärtsbewegung fortsetzen sollte.

Doch die vergangenen Tage zeigten einmal mehr, dass die Börse kein Wunschkonzert ist. Die Bullen benügten sich bereits mit dem Test des EMA50. Heute führt die Aktie die Gewinnerliste im S&P 500 an und springt sowohl über den kurzfristigen Abwärtstrend als auch das Zwischenhoch bei 36,22 USD.

Damit stehen die Zeichen auf ein Ende der Konsolidierungsphase seit Februar. Ziele liegen in Form des Jahreshochs bei 39,10 USD und darüber bei 43,80 USD. Als Absicherung kann die Doppelunterstützung aus EMA50 und letztem Tief bei gut 33 USD verwendet werden.

Fundamental interessant: Als ich die Aktie das letzte Mal im August 2020 bei Kursen um 14 USD besprach, wies sie ein KGV von 12 für 2021 aus. Heute steht sie mehr als doppelt so hoch, das KGV ist aber nur auf 15 gestiegen. Der Grund ist schnell gefunden. Analysten haben ihre Gewinnschätzungen in der Zwischenzeit extrem angehoben. Die Konsensschätzung hat sich sogar verdoppelt, was vorrangig dem seit dem Coronacrash verdoppelten Kupferpreis geschuldet ist. Die Rally ist also fundamental getragen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 14,20 19,98 21,75 Ergebnis je Aktie in USD 0,41 2,46 2,56 KGV 89 15 14 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,23 0,25 Dividendenrendite 0,00 % 0,63 % 0,68 % *e = erwartet

