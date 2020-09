Geberit startet neues Aktienrückkaufprogramm

Die Schweizer Geberit AG (ISIN: CH0030170408) wird das am 10. März 2020 angekündigte Aktienrückkaufprogramm am 17. September 2020 starten. Es sollen über einen Zeitraum von maximal zwei Jahren Namensaktien bis zu einem Anschaffungswert von maximal 500 Mio. Franken zurückgekauft werden. Dies entspricht derzeit rund 2,6 Prozent des aktuell im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals.

Die Geberit Gruppe ist mit rund 12.000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern in der Sanitärtechnik und im Bereich der Badezimmerkeramiken tätig. Die Fertigungskapazitäten umfassen 29 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Geberit erzielte 2019 einen Nettoumsatz von 3,1 Mrd. Franken.

Redaktion MyDividends.de