Gewerbeimmobilien-Firma DIC Asset mit Rekordgewinn und höherer Dividende

Berlin (Reuters) - Der Gewerbeimmobilienkonzern DIC Asset hat mitten in der Pandemie einen Rekordgewinn eingefahren und will die Anleger mit einer höheren Dividende am Erfolg beteiligen.

Das operative Ergebnis (FFO) lag mit 96,5 Millionen Euro nicht nur über dem Vorjahreswert (95,0 Millionen), sondern auch über der im April gesenkten Prognose von 94 bis 96 Millionen Euro. Wie das in Frankfurt ansässige Unternehmen am Mittwoch mitteilte, werden im laufenden Jahr 106 bis 110 Millionen Euro angepeilt. "Die Kombination aus Bestandsimmobilien und den Dienstleistungen für institutionelle Kunden ist ertragsstark und krisenresistent", erklärte Konzernchefin Sonja Wärntges. "Damit werden wir auch in Zukunft stabil und erfolgreich sein." Trotz der Corona-Pandemie erzielte DIC Asset mit einem Transaktionsvolumen von rund 2,5 Milliarden Euro 2020 einen Rekordwert. Bei den Vermietungen profitierte das Unternehmen nach eigenen Angaben davon, dass Mieter in der Pandemie Umzüge scheuten und deshalb viele Anschlussverträge abgeschlossen werden konnten. Die Vermietungsleistung erreichte zum Jahresende 33,2 Millionen Euro - ein Plus von 1,5 Prozent. DIC Asset konnte bei den Vertragsabschlüssen mehr Miete verlangen: Die durchschnittliche Quadratmetermiete stieg um rund sieben Prozent auf 13,86 Euro. Das Unternehmen will die Dividende um sechs Prozent auf 70 Cent je Aktie aufstocken. Der Kurs des im SDax notierten Unternehmens schoss um zehn Prozent in die Höhe.