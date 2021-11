Gewerbeimmobilien-Spezialist Dic Asset verdient deutlich mehr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Dic Asset hat in den ersten neun Monaten dank höherer Mieteinnahmen mehr verdient. Der operative Gewinn gemessen an der in der Immobilienbranche etablierten Kenngröße Funds from Operations (FFO) zog im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr um rund 9,5 Prozent auf 79,6 Millionen Euro an, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im laufenden Jahr rechnet Dic Asset weiter mit einem operativen Gewinn von 106 bis 110 Millionen Euro - das wäre ein Plus von bis zu 14 Prozent im Vergleich zum coronageprägten Vorjahr.

Der Gewinn unter dem Strich legte in den ersten neun Monaten vor allem dank Immobilienverkäufen um ein Drittel auf 51,2 Millionen Euro zu. Die Erlöse aus dem Immobilienverkauf betrugen von Januar bis Ende September 111,9 Millionen Euro nach 9,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die Nettomieteinnahmen siegen um rund sechs Prozent auf 65,3 Millionen Euro, während die Erträge aus dem Immobilienmanagement um fast ein Viertel auf 74,6 Millionen Euro wuchsen./mne/jha/