Größtes Containerschiff der Welt erstmals im Hamburger Hafen

HAMBURG (dpa-AFX) - Das zur Zeit größte Containerschiff der Welt, die "HMM Algeciras", wird am Sonntagmorgen (ca. 8.00 Uhr) zum ersten Mal den Hamburger Hafen anlaufen. Der Frachter kann 23 964 Standardcontainer (TEU) laden und damit gut 200 TEU mehr als die "MSC Gülsün" und ihre Schwesterschiffe, die bis April den Titel der weltgrößten Containerriesen für sich beanspruchen konnten. Das Schiff wird am Burchardkai des Hafenkonzerns HHLA anlegen und vermutlich viele Schaulustige auf der nördlichen Elbseite anziehen. Während seines Aufenthalts wird der Megafrachter rund 8500 Container oder 13 600 TEU laden und löschen und den Terminal voraussichtlich am Mittwoch gegen 14.00 Uhr wieder verlassen.

Die äußeren Maße der Containerriesen - rund 400 Meter lang und 61 Meter breit - verändern sich schon seit Jahren nicht mehr, doch tragen sie immer mehr Container. Die "HMM Algeciras" fährt für die koreanische Reederei HMM, das ist der neue Name für Hyundai Merchant Marine, die neuntgrößte Reederei der Welt. Sie ist das erste von zwölf Schwesterschiffen, die im Laufe der kommenden Monate an die Reederei ausgeliefert werden und zwischen Asien und Europa verkehren./egi/DP/zb