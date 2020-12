HAMBURGER HAFEN - Ist die Korrektur bereits vorbei?

Hamburger Hafen u. Logistik AG - WKN: A0S848 - ISIN: DE000A0S8488 - Kurs: 18,400 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten GodmodePLUS-Betrachtung (Pfeil türkis im Chart unten) vom 2. Dezember zur Aktie lautete: "Kurzfristig ist die Aktie nach der jüngsten Rally etwas heiß gelaufen, die aktuell laufende Korrekturbewegung könnte sich daher zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen. Erste antizyklische Einstiegsmöglichkeiten bieten sich im Bereich 17,20-17,50 EUR: Dort befindet sich das 38,20 % Retracement der jüngsten Aufwärtswelle. Erst unterhalb von 16,30 EUR müsste man das skizzierte mittelfristig bullische Szenario in Frage stellen, bis dahin bleiben Rücksetzer kaufenswert beim SDAX-Wert."

Korrektur an das 38,20 % Retracement

Nach der Betrachtung von Anfang des Monats setzte die Aktie erwartungsgemäß zurück. Dabei wurde am vergangenen Freitag das Korrekturziel auf der Unterseite im Bereich 17,20 bis 17,50 EUR exakt erreicht.

Ausgehend von diesem Unterstützungslevel ging es in den vergangenen beiden Tagen dann schon wieder kräftig gen Norden. Glückwunsch an alle GodmodePLUS-Abonnenten welche die antizyklische Einstiegsmöglichkeit in den übergeordneten Aufwärtstrend genutzt hatten.

Oberhalb der genannten Zone ist der Weg des geringsten Widerstands nun kurzfristig wieder nordwärts in den Bereich 19,00 bis 19,50 EUR. Gelingt ein Ausbruch über diesen Horizontalwiderstand entstünde weiteres Potenzial auf der Oberseite.

Hamburger Hafen Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)