HOME DEPOT - Wohin will die Aktie denn noch klettern?

The Home Depot Inc. - WKN: 866953 - ISIN: US4370761029 - Kurs: 319,230 $ (NYSE)

Die Aktie von Home Depot befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im August 2020 erreichte die Aktie ein Hoch bei 292,95 USD.

Anschließend konsolidierte die Aktie mehrere Monate auf hohem Niveau seitwärts. Anfang März 2021 kam es zu einer Bärenfalle. Denn die Aktie fiel aus der Seitwärtsbewegung nach unten raus, drehte aber sofort wieder nach oben. Vor drei Wochen gelang der Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 292,95 USD. Anschließend kletterte der Aktienkurs auf das aktuelle Rekordhoch bei 319,23 USD. Dort schloss die Aktie am Freitag.

Bullen weiterhin am Drücker

Das Chartbild macht also auf mittelfristige Sicht einen klar bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter ansteigen. Ein erstes Ziel läge bei ca. 348 USD. Später könnte es sogar zu einer Ausdehnung in Richtung 410 USD kommen. Kurzfristige Rücksetzer sollten aber spätestens bei 292,95 USD enden, denn ein Rückfall auf Wochenschlusskursbasis unter diese Marke wäre ein Verkaufssignal.

Zusätzlich lesenswert:

TURTLE BEACH - Bald wieder im Rallymodus?

SMI - Willkommen am Allzeithoch!

SHOP APOTHEKE - Aktie bricht aus

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

The Home Depot Inc.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)