Ich zeige euch diesen Chart des Wahnsinns

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.891,97 Pkt (XETRA)

Den folgenden Rankingchart kennt ihr. Er zeigt auf Sicht eines Jahres die Kursverläufe großer internationaler Indizes. Ganz oben in grün, der Nasdaq100. Der Index ist technischer Outperformer, er ist Zugpferd. Kospi (Südkorea), Shanghai Composite (China) und Nikkei225 bewegen sich im oberen Bereich. Auch sie sind in dem dargestellten Zeitfenster technisch stark. DAX und Dow Jones rangieren im unteren Bereich. Im Vergleich sind sie technisch schwächer. Der Nasdaq ist auf Einjahressicht um 44,38 % gestiegen, der DAX lediglich um 5,83 %.

all

Alles ist relativ!

Hier nun Nasdaq100 (grün, DAX (gelb) und der Verlauf der Kryptowährung Bitcoin (hellblau). Ab Oktober 2020 steigt der Bitcoinkurs wie eine Rakete, die ins Weltall geschossen wird. Bitcoin outperformt den Nasdaq100 in dem dargestellten Zeitfenster massiv. Über 30 % aller jemals in Umlauf gebrachter US-Dollars wurden im Jahr 2020 gedruckt. Auch daran lässt sich ablesen, was die US Notenbank als Reaktion auf Corona in 2020 gezündet hat: Eine geldpolitische Atombombe. Bitcoin wird vom Markt zunehmend ähnlich wie die Edelmetalle als Inflationshedge genutzt.

Wer mir noch nicht auf Guidants folgt, kann dies geschwind nachholen. Kostenlos. Mir folgen dort mittlerweile 43.526 Traderinnen und Trader. Dort poste ich Ansagen, wie die auf DAX und Krypto, etc. : https://go.guidants.com/de/#c/harald_weygand

ytd

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)