Ideas Daily TV: DAX legt trotz Lockdown-Verlängerung zu / Markidee: Tesla

Marktidee: Tesla.

Die Tesla-Aktie weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Ausgehend vom am 25. Januar markierten Rekordhoch befindet sich der Wert im Korrekturmodus. In fünf Wellen rutschte er bis auf ein 4-Monats-Tief ab. Auf eine dynamische Erholungswelle folgte zuletzt ein Rücksetzer an das 50%-Retracement. Der auf diesem Support am Freitag geformte bullishe Hammer im Kerzenchart hatte im gestrigen Handel Anschlusskäufe zur Folge.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US88160R1014