Ideas Daily TV: DAX stürzt deutlich in die Tiefe / Marktidee: Sartorius

Marktidee: Sartorius.

Die Aktie von Sartorius hat sich am Freitag gegen die schwache Marktlage gestemmt. Der Pharma- und Laborzulieferer expandiert stark in Frankreich. Aus technischer Sicht befindet sich die Aktie in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Seit dem Rekordhoch vom September war der Kurs allerdings im Korrekturmodus. Solange eine wichtige Marke auf der Unterseite hält, bleiben die Aussichten auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends gut.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007165607