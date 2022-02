INDEX-FLASH: Dax & Co erholt - Mögliche Entspannung in Ukraine-Krise

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Anzeichen einer möglichen leichten Entspannung im Ukraine-Konflikt haben am Dienstag eine Erholung der Börsen Europas angeschoben. Der Dax stieg am Vormittag um gut ein Prozent auf 15 274,21 Punkte, der EuroStoxx 50 legte ähnlich deutlich zu auf 4111,80 Punkte. Zuvor hatte die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet, dass Teile der russischen Armee im Süden und Westen in ihre Kasernen zurückkehrten. Auch für die Futures auf die US-Aktienbörsen ging es nach oben./mis/jha/