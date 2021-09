IRW-PRESS: Delic Holdings Corp.: Meet Delic kündigt vollständiges Veranstaltungs-, Vortrags- und Entertainment-Programm für ein zweitägiges, immersives Edutainment-Erlebnis an

Zu den Vordenkern, Unternehmern, medizinischen Experten und Entertainment-Headlinern gehören Duncan Trussell, Shane Mauss, Alyson Charles, Dr. Carl Hart, Ifetayo Harvey, Aubrey Marcus ... und ein Überraschungs-Gastredner

Vancouver, BC, 23. September 2021 - Delic Holdings Corp (Delic oder das Unternehmen) (CSE: DELC) (OTCQB: DELCF) (FRA: 6X0), die führende psychedelische Wellness-Plattform, veröffentlichte heute die komplette Aufstellung von Vordenkern, Unternehmern, medizinischen Experten und Entertainern, die an der zweitägigen führenden psychedelischen Veranstaltung teilnehmen werden. Die Erlebnisveranstaltung wird Tänzer, Musik, 3D-Mapping, neue Technologien und Forschung, anregende Präsentationen und die weltweit größte psychedelische Business Expo bieten.

Die Liste der Vordenker, die die zweitägige Veranstaltung vom 6. bis 7. November 2021 im AREA15, einem immersiven und innovativen Veranstaltungsort in Las Vegas, als Hauptredner auftreten werden, umfasst:

- Duncan Trussell, Stand-up Comedian, Podcaster und Schauspieler, Moderator der Duncan Trussell Family Hour

- Jason Silva, venezolanisch-amerikanischer Filmemacher, Philosoph, Fernsehpersönlichkeit und Referent

- Aubrey Marcus, Gründer von Onnit, Podcast-Moderator und Bestseller-Autor

- Alyson Charles, ehemalige TV-/Radiomoderatorin und Athletin, jetzt Autorin, spirituelle Lehrerin, Medium und Schamanin

- Dr. Carl Hart, Professor an der Columbia University, ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls für Psychologie und Bestseller-Autor

- Chris Ryan, PhD, Bestseller-Autor der NYT und eingeladener Sprecher auf einflussreichen Konferenzen wie TED und SXSW sowie häufiger Gast bei der Joe Rogan Experience

- Ifetayo Harvey, Gründer und Board President des People of Color Psychedelic Collective; Aktivist, Autor und Social Media Manager bei Caring Across Generations

- George Goldsmith, CEO und Gründer von COMPASS Pathways und Unternehmer

- Ekaterina Malievskaia, MD, Mitbegründerin und Chief Innovation Officer von COMPASS

- Luke Story, Motivationssprecher, Podcaster, Autor, Lehrer für Meditation und Metaphysik und Experte für Lifestyle-Design

- Dr. Molly Maloof, Gründer von Adamo Bioscience und Dozent im Wellness Department der Medical School der Stanford University

- Ben Westhoff, preisgekrönter investigativer Reporter, der über Kultur, Drogen und Armut schreibt

- Brittany Hoogenboom, Inhaberin und Gründerin von Synergy Soul, eine Marke für Körper, Geist und Seele, und intuitive Unternehmensberaterin

- Dr. Dave Rabin, MD, PhD, Neurowissenschaftler, Facharzt für Psychiatrie, Health-Tech-Unternehmer und Erfinder. Mitbegründer und Chief Innovation Officer bei Apollo Neuroscience

- Laura Dawn, MSC., Moderatorin des The Psychedelic Leadership Podcast und Mentorin für Führungskräfte, die seit über 10 Jahren Transformationsretreats führt

- Shane Mauss, Stand-up-Comedian, Abenteurer, Podcaster, Psychonaut und Wissenschaftsbegeisterter

- Kyle Bergquist, Gründer von Healing Our Heroes, Mitbegründer von Serving Impact, Autor und Dokumentarfilmer

- Jesse Gould, Psychedelic Ranger und Gründer des Heroic Hearts Project

- Zappy Zapolin, Futurist, preisgekrönter Filmemacher und psychedelischer Concierge der Stars

- Clara Burtenshaw, Partner und Investor bei Neo Kuma Ventures, dem ersten auf Psychedelika fokussierten Risikokapitalfonds in Europa

Die folgenden Führungskräfte, Wissenschaftler und Befürworter von Gesundheit und Wellness werden sich zu einer Reihe von anregenden Paneldiskussionen treffen, um Psychedelika für die Massen zugänglich zu machen:

Wirtschaftspanelisten

- Martin Tobias, Gründer von Incisive Ventures, Investor und Unternehmer

- Matt Stang, Pionier der Cannabisbranche in den USA und CEO von Delic Corp

- Mark Goldfogel, Serienunternehmer und Mitbegründer von KERN, dem ersten Cannabis-Compliance-Unternehmen an der NASDAQ

- Sara Kennedy, Marketing-Unternehmerin mit Schwerpunkt pflanzliche Partikel

- Joshua White, Mitbegründer und Executive Director von Fireside Project

- Mitchell Gomez, Executive Director bei DanceSafe

- Sam Chapman, Executive Director bei Healing Advocacy Fund

- Dr. Markus Roggen, President und Chief Scientific Officer von Delic Labs

- Donald Gauvreau, Gründer, CEO und Chairman bei Conscious Mind Labs

- Ronan Levy, Unternehmer, Gründer und Executive Chairman von Field Trip Health

- Barbara Branaman, Mitbegründerin und CEO der BioReset Group, Co-Moderatorin des Clarity Cafe Podcast, Ärztin für medizinisches Qigong, Yoga- und Meditationslehrerin

- Paul Rosen, Gründer, CEO und Chairman der Tidal Royalty Corporation

- Gary Smith, Mitbegründer und President der Arizona Cannabis Bar Association; Autor und auf Psychedelika spezialisierter Anwalt

- Kraig Fox, Berater und Schwergewicht der Unterhaltungsindustrie

- Nanea Reeves, CEO und Mitbegründerin bei TRIPP, Inc.

- Sashko Despotovski, Investor und Board-Mitglied von Delic Corp.

- Dina Burkitbayeva, Gründerin von PsyMed Ventures, Biotech-Investorin und Unternehmerin für Psychedelika

- Matt Zemon, Chief Strategy Officer und Mitbegründer von Psychable

- Jennifer Pereira, CEO von Bloom Fund und Unternehmensengel

- Kathryn Fantauzzi, CEO und Mitbegründerin von Apollo Neuroscience

- Hanifa Nayo Washington, Aktivist, Mitbegründer und Kultivator des Beloved Community of Fireside Project

- Lauren Mendelsohn, RA, Senior Associate Attorney, Law Offices of Omar Figueroa

- Sonia Weiss Pick, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von WPSS Investments

- Lisa Dannen, MA, Director of Marketing & Communications, Maya Health

- Dr. Jeff Chen, MD/MBA, Impact Entrepreneur, Wissenschaftler und Geschichtenerzähler, der an der Konvergenz von Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft arbeitet, um Körper, Geist und Planeten zu heilen. Mitbegründer und CEO von Radical Science

- Ifetayo Harvey wird ebenfalls an einer Wirtschaftspodiumsdiskussion teilnehmen

Wellness-Panelisten

- Adam Bramlage, Gründer und CEO von Flow State, wo er in Einzelarbeit mit Kunden zusammenarbeitet, um ihre Mikrodosiererfahrung zu optimieren

- Phoebe McPherson, Mitbegründerin von Hearthstone Collective, einem Pilz-Unternehmen, das sich für die Heilung anderer mit pflanzlichen Medikamenten einsetzt

- Jemie SAE Koo, CEO von Psychable.com, einer Online-Community, die sich der Vernetzung von Personen widmet, die sich dafür interessieren, legal psychedelisch unterstützte Therapien kennenzulernen, mit Praktikern, die sie unterstützen können

- Victor Mifsud, Schöpfer des persönlichen abendfüllenden Dokumentarfilms My Neuroplastic Adventure, der die Zuschauer vom neuesten Stand der Neurowissenschaften bis hin zu uralten Stammesheilmitteln führt

- Dr. Stephanie Coleman, MD/MPH, Ärztin für ganzheitliche und psychedelische Medizin, Pädagogin und Unternehmerin

- Dr. Devon Christie, MD, klinischer Ausbilder an der medizinischen Fakultät der UBC; seine eigene Praxis konzentriert sich auf die Behandlung chronischer Schmerzen

- Will Siu, MD, DPhil, Berater von Bexson Biomedical and People Science, wurde von MAPS für die MDMA-gestützte Therapie geschult

- Craig Salerno, LAC/LPC, lizenzierter Suchtberater und lizenzierter professioneller Therapeut

- Sashi Gerzon-Rose, LPC, Psychotherapeutin, Yoga- und Meditationslehrerin und ordinierte Mönchin in der White Plum-Linie des Zen-Buddhismus

- David Feifel, MD/PhD, emeritierter Professor für Psychiatrie an der University of California San Diego und Pionier in der Behandlung psychischer Erkrankungen

- Spencer Hawkswell, CEO von TheraPsilLobbyist, ist der Ansicht, dass eine verantwortungsvolle Drogenpolitik eine effektive Organisation und Führung erfordert

- DeAnne Adamson, Gründerin und President von Being True To You und Suchtspezialistin

- Sam Ko, MD/MBA, Gründer und medizinischer Direktor von Reset Ketamine

- Lauren Taus, LCSW, Psychotherapeutin mit Spezialisierung auf psychedelisch assistierte Therapien

- Amber Amendola, Psychotherapeutin mit 10 Jahren Gesundheits- und Wellness-Erfahrung, konzentriert sich auf das Heilungspotential ungewöhnlicher Bewusstseinszustände

- Robbie Bent, Vordenker im Bereich psychische Gesundheit, der eine globale Gemeinschaft zur Verbesserung der psychischen Gesundheit auf zugängliche Weise aufbauen will

- Dr. Matt Cook, President und Gründer von BioReset Medical und Medical Advisor von Bioreset Network.

- Dr. Harry McIlroy, MD, Allgemeinmediziner, zugelassener Akupunkteur, Facharzt für funktionelle Medizin, Osteopath, Ernährungswissenschaftler, zertifizierter Ashtanga-Yogalehrer

- Florencia Bollini, vom Forbes Magazine als The Corporate Shaman bezeichnet, eine der wegweisenden Anwenderinnen pflanzlicher Medizin

- Dr. Dave Rabin, MD, PhD, Laura Dawn, MSC., Jennifer Pereira und Dr. Jeff Chen, MD/MBA, werden ebenfalls an den Wellness-Podiumsdiskussionen teilnehmen

Unterhaltung

Die Teilnehmer werden an beiden Abenden mit einer aufregenden Mischung aus Live-Musik, bildender Kunst und Tanzeinlagen verwöhnt.

- Die größten Hits der Psychedelia aller Zeiten werden während der Psyche-Delic Experience gespielt, einer After-Party-Performance am Samstag, den 6. November, bei der DJ David Starfire und VJ Jonathan Singer auftreten, darunter eine Hommage an die Legenden der Psychedelia mit der Musik der Beatles, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, The Grateful Dead mit Auftritten von Alan Watts, Timothy Leary, Terrence McKenna und Ram Das

- Eine besondere Hommage an Pink Floyds Set the Controls for the Heart of the Sun, das als immersiver 360-VR-Film angeboten wird

- Futuristische Psychedelia-Tänze und Techno-Themen mit der Musik von Tipper, Sphongle, Desert Dwellers, Bedouin und Originalmusik von David Starfire mit Tänzern und Performance-Künstlern

- MINDCHATTER, ein Projekt von Sänger, Songwriter und Produzent Bryce Connolly, wird am Sonntag, den 6. November, für Live-Musik sorgen. Sein komplexer Sound zeigt Einflüsse aus Elektronik, Indie, Singer-Songwriter und Hip-Hop

- Tanzperformances von Little Miss Nasty und visuelle Kunst von Scott Hedstrom

Die zwanzig Stunden an Podiumsdiskussionen und Keynotes werden eine Reihe von Themen umfassen, wie Why Are Psychedelics Medicine?, The Shortcomings of Wellness, PTSD Reset and Recovery, Psychedelics & Addiction: an Intimate Discussion on Recovery in a Modern World, Psychedelics and Sobriety: The Next Frontier in Recovery, Microdosing, Psychedelic Activism, Digital Dosing: Technology & Innovation Powering Psychedelics, How Psychedelics Can be Effectively Used for Physical Optimization und Drug Use for Grown-Ups. An beiden Abenden werden nach den Podiumsdiskussionen und der Expo Musik- und Unterhaltungsveranstaltungen stattfinden.

Tickets für das zweitägige Erlebnis-Event sind ab sofort erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie unter https://meetdelic.com/. Folgen Sie uns auf Instagram unter @meetdelic, Twitter und Facebook. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Meet Delic ist eine Tochtergesellschaft von Delic, die sich auf die Aufnahme von psychedelischer Wellness in den Mainstream konzentriert. Das Unternehmen tut dies über ein Dach aus verbundenen eigenen und betriebenen Unternehmen, um die Skalierung der Wirkung und Reichweite der Behandlung zu unterstützen, darunter 1) vertrauenswürdige Medien- und E-Commerce-Plattformen und persönliche Veranstaltungen wie Meet Delic, um die Services direkt an Patienten und Verbraucher zu vermarkten und Daten zu erfassen, 2) ein lizenziertes Labor zur Entwicklung von IP, F&E und innovativen hochwertigen und sicheren Produktlinien und 3) das größte und am besten zugängliche Netzwerk von physischen Kliniken zur Verabreichung effektiver Behandlungen.

Über Meet Delic

Meet Delic ist die weltweit führende Veranstaltung für Edutainment zu Psychedelika und Wellness, die sich sowohl an wissbegierige Newcomer als auch an führende Wirtschaftsexperten und Meinungsbildner richtet. Die faszinierende zweitägige Veranstaltung findet im AREA15, einem Entertainment-Komplex für immersive und erlebnisorientierte Unterhaltung im Herzen von Las Vegas, statt und bietet Unternehmern, Konsumenten, Psychonauten und führenden Vertretern aus Forschung und Wissenschaft eine entsprechende Plattform. Meet Delic ist die größte und umfassendste Veranstaltung auf diesem Gebiet. Hier erfährt man Wissenswertes über den Überlappungsbereich von Psychedelika, Gesundheit, Wellness und Kultur, wie man ein Unternehmen gründet oder ausbaut, sich mit gleichgesinnten Visionären vernetzt, Spaß an gesellschaftlichen Aktivitäten hat und die rasante Entwicklung dieser weltweiten Bewegung miterlebt.

Über Delic Corp.

Delic ist eine führende Plattform für Psychedelika & Wellness, die sich dafür einsetzt, allen Menschen einen wissenschaftlich fundierten Nutzen anzubieten und die Diskussion über Psychedelika auf ein neues Fundament zu stellen. Das Unternehmen ist Inhaber und Betreiber einer Gruppe von verbundenen Firmen, zu denen auch vertrauenswürdige Medien- und Online-Handelsplattformen wie Reality Sandwich und Delic Radio, Delic Labs (die einzige von Health Canada lizenzierte Firma, die sich ausschließlich der Erforschung und Entwicklung einer Psilocybin-Verdampfungstechnologie widmet), Meet Delic (die führende Veranstaltung zum Thema Psychedelika & Wellness) und Ketamine Infusion Centers (eines der landesweit größten Ketamintherapiezentren) zählen. Delic wird von einem Team aus Branchenexperten und Cannabis-Veteranen sowie einem vielfältigen Netzwerk unterstützt, deren Aufgabe es ist, die breite Masse mit Bildungsangeboten, Forschungsergebnissen, hochwertigen Produkten und Therapiemöglichkeiten zu versorgen.

