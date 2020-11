IRW-News: Discovery Metals Corp.: Discovery berichtet Q3-2020 Finanzergebnisse & Update

IRW-PRESS: Discovery Metals Corp.: Discovery berichtet Q3-2020 Finanzergebnisse & Update

25. November 2020, Toronto, Ontario - Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) ("Discovery" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/discovery-metals-focusing-the-high-grade-veins-outside-th-bulk-tonnage-domain/ ) freut sich, seine Finanzergebnisse für das am 30. September 2020 endende Quartal bekannt zu geben und eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse für das Quartal und im Anschluss an das Quartalsende vorzulegen. Alle Beträge sind in kanadischen Dollar ("C$") angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist unser zu 100 % im Besitz von Discovery befindliches Cordero-Projekt ("Cordero" oder das "Projekt") im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Wir treiben das Projekt durch ein 55.000 Meter ("m") umfassendes Phase-1-Bohrprogramm aggressiv voran, dessen Schwerpunkt auf der Abgrenzung eines hochmargigen Silberprojekts mit Größe und Skalierbarkeit liegt.

UNTERNEHMEN HÖHEPUNKTE:

Am 7. August 2020 schlossen wir eine Privatplatzierung in Höhe von 35 Millionen USD ab, die eine Investition von 15 Millionen USD von Herrn Eric Sprott beinhaltete. Die Platzierung bestand aus 25,9 Millionen Einheiten zu einem Preis von 1,35 Dollar pro Einheit. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie von Discovery und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant, wobei jeder volle Warrant bis zum 7. August 2022 zu einem Preis von 1,75 $ ausübbar war (weitere Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung vom 11. August 2020).

Zum 30. September 2020 und nach Abschluss dieser Finanzierung verfügten wir über einen Barmittelbestand von 84 Millionen $, um den Wert durch aggressive Exploration, Ressourcenwachstum und zukünftige Entwicklung zu steigern.

HÖHEPUNKTE DER EXPLORATION:

Wir haben nun 43.640 m (111 Bohrlöcher) als Teil unseres erweiterten 55.000 m umfassenden Phase-1-Bohrprogramms abgeschlossen. Derzeit sind vier Bohrgeräte vor Ort in Betrieb. Zusätzliche Bohrgeräte können hinzugefügt werden, wenn das Unternehmen davon überzeugt ist, dass die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit COVID-19 effektiv gehandhabt werden können. Auf der Grundlage unseres derzeitigen Aktivitätsniveaus gehen wir davon aus, das erweiterte Phase-1-Bohrprogramm bis Ende des ersten Quartals 2021 abzuschließen.

Die Bohrungen konzentrieren sich auf zwei Schlüsselkonzepte: (1) Anpeilen einer Mineralisierung mit großen Tonnagen innerhalb und östlich und nordöstlich der beiden mineralisierten Korridore; und (2) Testen der Breite, des Gehalts und der Kontinuität der ausgedehnten hochgradigen Adersysteme, die die Lagerstätte durchqueren.

Haufen-Tonnage-Ziele

Bei unseren Zielen mit großen Tonnagen hat sich unser Schwerpunkt in letzter Zeit auf den Südkorridor verlagert, einen Bereich der Lagerstätte, in dem deutlich weniger Bohrungen durchgeführt wurden als im Nordkorridor. Wie unsere Bohrergebnisse aus dem Südkorridor zeigen, haben wir erfolgreich breite Mineralisierungszonen in Gebieten durchschnitten, in denen es bei früheren Bohrungen erhebliche Lücken gab, was auf ein Potenzial für die Umwandlung von Abfall in Erz in diesem Teil der Lagerstätte hinweist.

Zu den Höhepunkten der Bohrungen im 3. Quartal 2020 und nach dem Quartalsende im Hinblick auf unsere Zielvorgaben für die Haufen-Tonnage gehören

- 401,7 m mit durchschnittlich 134 Gramm pro Tonne Silberäquivalent ("g/t AgEq1") in Bohrloch C20-343 von 66,9 m (49 g/t Ag, 0,07 g/t Au, 1,0% Pb und 1,1% Zn) einschließlich:

- 30,3 m mit durchschnittlich 182 g/t AgEq1 (57 g/t Ag, 0,10 g/t Au, 0,8% Pb, 2,2% Zn) und;

- 112,3 m mit durchschnittlich 247 g/t AgEq1 (96 g/t Ag, 0,08 g/t Au, 2,0% Pb, 1,8% Zn) und;

- 44,2 m mit durchschnittlich 241 g/t AgEq1 (84 g/t Ag, 0,10 g/t Au, 1,8% Pb, 2,0% Zn)

- 139,1 m mit durchschnittlich 138 g/t AgEq1 in Bohrloch C20-348 von 196,2 m (47 g/t Ag, 0,07 g/t Au, 0,6% Pb und 1,6% Zn) einschließlich:

- 19,0 m mit durchschnittlich 357 g/t AgEq1 (112 g/t Ag, 0,17 g/t Au, 1,8% Pb, 4,0% Zn)

- 120,4 m mit durchschnittlich 114 g/t AgEq1 in Bohrloch C20-333 von 206,8 m (30 g/t Ag, 0,11 g/t Au, 0,4% Pb und 1,5% Zn)

- 26,6 m mit durchschnittlich 108 g/t AgEq1 in Bohrloch C20-353 aus 99,5 m (56 g/t Ag, 0,09 g/t Au, 0,4% Pb und 0,7% Zn) und 29,6 m mit durchschnittlich 119 g/t AgEq1 aus 278,1 m (52 g/t Ag, 0,07 g/t Au, 0,8% Pb, 0,8% Zn)

Hochgradige Venenziele

Wir fuhren fort, hochgradige Sulfidadern als separates Explorationsziel voranzutreiben. Auf dem Adertrend Todos Santos haben wir nun auf der Grundlage historischer Untertagearbeiten und jüngster Bohrungen eine minimale Streichweite von 1,5 km nachgewiesen, während wir auf dem Adertrend Parcionera nun eine minimale Streichweite von 350 m bestätigt haben. Diese Adertrends stellen zusammen mit anderen bekannten Adertrends auf dem Projekt eine neue und aufregende Komponente unserer Geschichte dar, die wir für den Rest des Jahres und bis 2021 gerne durch Bohrungen erproben möchten. Zu den Highlights der Bohrungen im 3. Quartal 2020 und nach dem Quartalsende der Aderziele gehören

- Vene Todos Santos

- 1,4 m mit durchschnittlich 1.907 g/t AgEq1 in Bohrloch C20-342 von 147,0 m (700 g/t Ag, 0,74 g/t Au, 16,1% Pb und 14,0% Zn)

- 1,9 m mit durchschnittlich 2.007 g/t AgEq1 in Bohrloch C20-344 von 171,1 m (1.035 g/t Ag, 0,06 g/t Au, 20,0% Pb und 6,4% Zn)

- 3,4 m mit durchschnittlich 1.150 g/t AgEq1" in Bohrloch C20-349 von 145,6 m (412 g/t Ag, 0,42 g/t Au, 8,0 % Pb und 10,0 % Zn) innerhalb eines 5,0-m-Abschnitts mit durchschnittlich 962 g/t AgEq1 (331 g/t Ag, 0,35 g/t Au, 6,3 % Pb, 9,2 % Zn)

- 2,0 m mit durchschnittlich 1.207 g/t AgEq1 in Bohrloch C20-351 von 224,8 m (532 g/t Ag, 0,38 g/t Au, 8,8% Pb und 8,1% Zn)

- Vene Parcionera

- 1,5 m mit durchschnittlich 1.119 g/t AgEq1 in Bohrloch C20-338 von 149,8 m (489 g/t Ag, 0,82 g/t Au, 2,9% Pb und 11,1% Zn)

- 1,3 m mit durchschnittlich 1.073 g/t AgEq1 in Bohrloch C20-340 von 69,6 m (587 g/t Ag, 0,67 g/t Au, 9,4% Pb und 2,4% Zn)

Weitere Einzelheiten zu allen Bohrergebnissen finden Sie in den Pressemitteilungen vom 20. Juli, 19. August, 14. September, 14. Oktober und 12. November 2020.

COVID-19-UPDATE

Wie in weiten Teilen Mexikos im vergangenen Herbst war auch im Bundesstaat Chihuahua eine deutliche Zunahme der Verbreitung von COVID-19 in den Gemeinden zu verzeichnen. Im Laufe des Monats Oktober isolierte das Unternehmen mehrere Mitarbeiter und Auftragnehmer, die bei Routinetests vor Ort positiv auf COVID-19 getestet worden waren und stellte sie unter Quarantäne. Diese Tests wurden mit anschließenden PCR-Tests weiterverfolgt, wobei jeder positiv getestete Mitarbeiter sofort isoliert wurde. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner Testprotokolle, sozialdistanzierenden Maßnahmen und Reisebeschränkungen und verzeichnete im November einen merklichen Rückgang der positiven Fälle.

Das Unternehmen ist im Hinblick auf COVID-19 weiterhin proaktiv und überwacht Mitarbeiter und Auftragnehmer kontinuierlich und setzt sich in dieser unsicheren Zeit weiterhin für die Zusammenarbeit mit unseren lokalen Interessengruppen ein. Das Unternehmen wird weiterhin die Richtlinien aller Regierungsebenen sowohl in Mexiko als auch in Kanada sowie der zuständigen Gesundheitsbehörden genau überwachen.

FINANZIELLE HÖHEPUNKTE DES 3. QUARTALS 2020:

Die folgenden ausgewählten Finanzdaten sind aus dem ungeprüften verkürzten Konzernzwischenabschluss unseres Unternehmens und den zugehörigen Anmerkungen dazu (die "Finanzberichte") für die drei Monate bis zum 30. September 2020 zusammengefasst. Eine Kopie der Finanzberichte und MD&A ist auf unserer Website unter www.dsvmetals.com oder auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Nettoverlust Q3 2020 Q3 2019

(a) Gesamt(A) $(5,127,66$(3,876,5

5 82

) )

(b) unverwässert und $(0.02) $(0.03)

verwässert pro

Aktie

Nettoverlust und $(4,914,92$(4,017,6

Gesamtverlust 7 81

) )

Gewichteter 282,624,0 134,258,

Gesamtdurchschnitt der 20 418

ausstehenden

Aktien

A. Der Nettoverlust für das 3. Quartal 2020 beinhaltet nicht zahlungswirksame Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen in Höhe von USD 232.528 (3. Quartal

2019: USD 1.614.616) und eine 100%ige Rückstellung für zu erhaltende IVA-Zugänge in Höhe von USD 581.405 (3. Quartal 2019: USD 1.000.710).

30. September 2020 31. Dezember

2019

Flüssige Mittel und $ 84,210,491 $23,950,737

kurzfristige

Anlagen

Gesamtvermögen $ 112,664,894 $53,518,599

Total kurzfristige $ 1,825,541 $716,596

Verbindlichkeiten

Total Verbindlichkeiten $ 1,878,499 $804,466

Total Eigenkapital $ 110,786,396 $52,714,133

RSU & DSU PLAN:

Discovery gibt außerdem bekannt, dass seine Aktionäre und sein Vorstand die Einführung eines Plans mit gesperrten Aktieneinheiten (der "RSU-Plan") und eines Plans mit aufgeschobenen Aktieneinheiten (der "DSU-Plan") genehmigt haben.

Der RSU-Plan und der DSU-Plan wurden umgesetzt, um die Interessen der Führungskräfte, Berater und Direktoren des Unternehmens weiter mit denen der Aktionäre von Discovery in Einklang zu bringen. Beide Pläne wurden vom Verwaltungsrat von Discovery am 12. Mai 2020 und von den Aktionären des Unternehmens bei der Jahreshauptversammlung am 26. Juni 2020 genehmigt. Das Unternehmen hat die bedingte Genehmigung der TSX Venture Exchange sowohl für den RSU-Plan als auch für den DSU-Plan erhalten.

Bisher wurden von Discovery im Rahmen des jeweiligen Plans keine Restricted Share Units ("RSUs") oder Deferred Share Units ("DSUs") gewährt. Der Verwaltungsrat von Discovery (oder sein Vergütungsausschuss, wie vom Verwaltungsrat delegiert) entscheidet über die Zuteilung von RSU und DSU an berechtigte Personen und legt die Bedingungen der Ausübungsbedingungen für gewährte RSU oder DSU fest.

Die Teilnahme am RSU-Plan ist auf die Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Berater von Discovery beschränkt. Nach der Unverfallbarkeit berechtigen die RSUs ihre Inhaber, entweder die Anzahl der Stammaktien des Unternehmens ("Aktien") zu erhalten, die der Anzahl der unverfallbaren RSUs entspricht, oder eine Barzahlung in Höhe des Wertes dieser Aktien oder eine Kombination aus Bargeld und Aktien, jeweils nach Wahl des Unternehmens.

Die Teilnahme am DSU-Plan ist auf die nicht angestellten Direktoren von Discovery oder andere Direktoren beschränkt, die anderweitig vom Vorstand des Unternehmens als zur Teilnahme am DSU-Plan berechtigt bezeichnet werden. DSUs werden an dem Tag ausübbar, an dem ihr Inhaber nicht mehr Direktor des Unternehmens ist und auch sonst nicht Angestellter oder leitender Angestellter des Unternehmens ist. Nach der Unverfallbarkeit berechtigt jede DSU ihren Inhaber nach Wahl des Unternehmens zu einer aufgeschobenen Zahlung und vorbehaltlich einer Anpassung entweder eine Aktie oder eine Barzahlung in Höhe des Marktwertes einer Aktie zu erhalten.

Weder RSUs noch DSUs dürfen während der Sperrfrist verkauft, übertragen, abgetreten, verpfändet oder anderweitig belastet oder veräußert werden. Die maximale Anzahl von Aktien, die nach der Unverfallbarkeit von RSUs und DSUs insgesamt zur Ausgabe zur Verfügung steht, ist der niedrigere Wert von 7.000.000 Aktien oder 5% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien zum Zeitpunkt der Zuteilung. In Kombination mit allen wertpapierbasierten Vergütungsvereinbarungen des Unternehmens, einschließlich des Aktienoptionsplans des Unternehmens, darf die Anzahl der auszugebenden RSUs und DSUs 10% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien nicht überschreiten.

Weitere Einzelheiten bezüglich des RSU-Plans und des DSU-Plans sind im Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 12. Mai 2020 dargelegt, das unter dem Profil von Discovery auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar ist.

AUSBLICK:

Zunächst möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um allen unseren Mitarbeitern und Auftragnehmern vor Ort für ihren fleißigen Einsatz und ihre harte Arbeit im Laufe des Jahres 2020 unter den beispiellosen und herausfordernden Umständen als Folge der COVID-19-Pandemie zu danken. Mit Blick auf das Jahr 2021 sind wir sehr gespannt auf das, was wir als ein transformatives Jahr für das Unternehmen erwarten. Seit der Übernahme von Cordero Mitte 2019 waren wir aggressiv, aber auch diszipliniert in der Art und Weise, wie wir das Kapital für das Projekt eingesetzt haben. Wir nähern uns nun dem Ende unseres Phase-1-Bohrprogramms, das auf konsistenter Basis außergewöhnliche Ergebnisse bei einer großen Anzahl verschiedener Ziele erbracht hat. Dieses Bohrprogramm wird zusammen mit den metallurgischen Testarbeiten, die vor kurzem begonnen haben, in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 in einer brandneuen Ressourcenschätzung und einer vollständig überarbeiteten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") gipfeln. Wir sind zuversichtlich, dass unsere ursprüngliche These zum Zeitpunkt des Erwerbs, dass Cordero eine der seltenen Lagerstätten im Silberbereich ist, die die Kombination von Marge, Größe und Skalierbarkeit bietet, durch diese wichtigen Meilensteine zum Tragen kommen wird.

Zusätzlich zu dieser Arbeit werden wir das Projekt auch in anderen Bereichen weiter vorantreiben und die Risiken verringern. Unsere systematische Bewertung der ausgedehnten Adertrends, die die Lagerstätte Cordero flankieren, wird zusammen mit dem Voranschreiten und den ersten Bohrtests anderer großer interpretierter Intrusionszentren auf unserem umfangreichen Landpaket fortgesetzt. Wir haben vor kurzem mit sozioökonomischen und ökologischen Grundlagenstudien bei Cordero begonnen. Diese Arbeiten werden bis 2021 andauern und einen entscheidenden Teil der Machbarkeitsstudien bilden, die wir nach Abschluss der PEA durchführen wollen.

Wir freuen uns darauf, weitere Einzelheiten zu diesen Arbeitspunkten, die alle durch eine außergewöhnlich starke Bilanz mit einem derzeitigen Barmittelbestand von mehr als 80 Millionen US-Dollar untermauert sind, für den Rest des Jahres und fortlaufend bis 2021 bekannt zu geben.

Über Discovery

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Cordero im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Unsere bisherigen Bohrergebnisse zeigen, dass Cordero alle Merkmale eines Tier-1-Projekts entwickelt wie Grade, Umfang, beträchtliche organische Wachstums-chancen und eine gute Lage in einem der wichtigsten Bergbaugürtel Mexikos. Das Projekt wird durch eine branchenführende Bilanz unterstützt, in der über 80 Millionen C$ Finanzmittel für aggressive Exploration, Ressourcenerweiterung und zukünftige Erschließung bereitgestellt werden.

Im Auftrag des Verwaltungsrates,

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA,

Präsident, CEO und Direktor

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Forbes Gemmell, CFA

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

forbes.gemmell@dsvmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

TECHNISCHE ANMERKUNGEN & REFERENZEN:

Alle Ergebnisse in dieser Pressemitteilung sind gerundet. Die Proben sind ungeschnitten und unverdünnt. Bei den Breiten handelt es sich um gebohrte Breiten, nicht um die tatsächlichen Breiten, da eine vollständige Interpretation der tatsächlichen Ausrichtung der Mineralisierung nicht vollständig ist. Die Intervalle wurden auf der Grundlage eines 20 g/t AgEq-Cutoff-Gehalts mit einer Verdünnung von nicht mehr als 10 m gewählt. Die AgEq-Berechnungen werden als Grundlage für die Berechnungen des Gesamtmetallgehalts verwendet, da Ag in etwa 70% der mineralisierten Abschnitte des Unternehmens als Prozentsatz des AgEq-Werts der dominierende Metallbestandteil ist. AgEq-Berechnungen für gemeldete Bohrergebnisse basieren auf USD $16,50/oz Ag, $1.350/oz Au, $0,85/lb Pb, $1,00/lb Zn. Die Berechnungen gehen von einer metallurgischen Ausbeute von 100 % aus und sind indikativ für den In-situ-Bruttometallwert zu den angegebenen Metallpreisen. Siehe Anmerkungen unten für metallurgische Ausbeuten, die in der 2018 auf Cordero abgeschlossenen PEA angenommen werden.

Der jüngste technische Bericht für das Cordero-Projekt ist die 2018 Preliminary Economic Assessment (PEA), die von M3 Engineering and Technology Corp. verfasst wurde und die jüngste Ressourcenschätzung enthält, die von Independent Mining Consultants, Inc. Er ist auf der Website von Discovery und auf SEDAR unter Levon Resources Ltd, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Discovery, verfügbar. Die PEA geht von metallurgischen Ausbeuten von 89 % für Ag, 84 % für Pb, 72 % für Zn und 40 % für Au aus.

Probenanalyse und QA/QC-Programm: Die wahren Breiten der gemeldeten Bohrabschnitte wurden nicht ermittelt. Die Proben sind ungeschnitten, sofern nicht anders angegeben. Alle Kernuntersuchungen stammen, sofern nicht anders angegeben, aus HQ-Bohrkernen. Bohrkerne werden protokolliert und in einem sicheren Kernlager am Projektstandort 40 km nördlich der Stadt Parral beprobt. Die Kernproben aus dem Programm werden mit einer Diamantschneidsäge halbiert und an ALS Geochemistry-Mexico zur Vorbereitung in Chihuahua City (Mexiko) und anschließend zur Analyse an ALS Vancouver (Kanada), einem akkreditierten Mineralanalyselabor, gesandt. Alle Proben werden nach einem Verfahren aufbereitet, bei dem die gesamte Probe auf 70% bei einem Durchgang von -2 mm zerkleinert wird, ein Teil von 250 g entnommen und auf besser als 85% bei einem Durchgang von 75 Mikron pulverisiert wird. Die Proben werden mit Hilfe von Standard-Brandproben-AAS-Techniken (Au-AA24) aus einem 50 g Zellstoff auf Gold analysiert. Grenzwertüberschreitungen werden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss analysiert. Die Proben werden auch mittels dreißig Drei-Element-Verfahren mit induktiv gekoppeltem Plasma ("ME-ICP61") analysiert. Die Probenwerte werden erneut auf Grenzwertüberschreitungen untersucht: (1) Werte von Zink > 1%; (2) Werte von Blei > 1%; und (3) Werte von Silber > 100 g/t. Die Proben werden mit dem ME-OG62 (hochwertiges Material ICP-AES) Analysepaket erneut untersucht. Bei Silberwerten von mehr als 1.500 g/t werden die Proben mit der Analysemethode Ag-CON01, einer Standard-Brandprobe von 30 g mit gravimetrischem Abschluss, erneut untersucht. Zertifizierte Standards und Leerproben werden routinemäßig in alle Probenlieferungen eingefügt, um die Integrität des Analyseverfahrens zu gewährleisten. Ausgewählte Proben werden aus dem groben Ausschuss und den Pulpen der Originalprobe für eine Doppelbestimmung ausgewählt. Bei den hier berichteten Ergebnissen wurden keine QAQC-Probleme festgestellt.

Qualifizierte Person: Gernot Wober, P.Geo, VP Exploration, Discovery Metals Corp., ist die vom Unternehmen für diese Pressemitteilung ernannte qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") und hat die Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen überprüft und bestätigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll es einen Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Act von 1933") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in vorausschauenden Aussagen beschriebenen unterscheiden, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich Metallpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Privatplatzierung zu den angekündigten Bedingungen abgeschlossen wird. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Eine detaillierte Erörterung der Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den hier durch Verweis einbezogenen Dokumenten, im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr und im Jahresinformationsformular 2019 des Unternehmens, das auf der Website des Unternehmens unter www.dsvmetals.com oder unter dem Profil von Discovery auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54417

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54417&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA25471U1003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.