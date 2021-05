IRW-News: EMX Royalty Corp. : EMX Royalty gewährt Incentive-Aktienoptionen und RSUs

IRW-PRESS: EMX Royalty Corp. : EMX Royalty gewährt Incentive-Aktienoptionen und RSUs

Vancouver, British Columbia, 6. Mai 2021 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) gibt bekannt, dass das Unternehmen bestimmten leitenden Angestellten, Board-Mitgliedern, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) auf den Erwerb von insgesamt 1.256.000 Stammaktien zum Preis von 4,11 Dollar pro Aktie innerhalb von fünf Jahren gewährt hat.

Darüber hinaus hat das Unternehmen auch insgesamt 470.000 Restricted Shares Units (RSU) mit dreijähriger Sperrfrist an leitende Angestellte, Board-Mitglieder und Schlüsselmitarbeiter vergeben; dies versteht sich vorbehaltlich der Genehmigung der jeweiligen Börsen und Unverfallbarkeitsbedingungen. Jede RSU berechtigt den Inhaber in Abhängigkeit des Erreichens von Leistungsbedingungen in Bezug auf die Gesamtrendite des Unternehmens und bestimmten Betriebsmeilensteinen zum kostenlosen Erwerb von null bis 1,5 Stammaktien des Unternehmens.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange und unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen finden Sie unter www.EMXroyalty.com.

