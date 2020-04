Israels Arbeitslosenquote steigt in Corona-Krise über 24 Prozent

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit in Israel hat in der Corona-Krise stark zugenommen. Die Zahl der Arbeitslosen ist zuletzt auf mehr als eine Million gestiegen, wie das israelische Arbeitsamt am Mittwoch mitteilte. Damit liege die Arbeitslosenquote über 24 Prozent. Im Februar hatte sie noch vier Prozent betragen.

Israel mit seinen rund neun Millionen Einwohnern hat angesichts der Ausbreitung des Coronavirus strenge Ausgangsbeschränkungen verhängt. Nur Angestellte mit Berufen, die als essentiell eingestuft sind, dürfen noch zur Arbeit gehen. Viele Freiberufler sind ohne Arbeit. Viele Unternehmen haben Angestellte auch in den unbezahlten Urlaub geschickt.

Nur 15 Prozent der Angestellten sollen zur Arbeit gehen. Auch am Arbeitsplatz gelten strenge Anweisungen. Vor der Ankunft müssen die Beschäftigten Fieber messen und eine Erklärung ausfüllen, dass sie keine Corona-Symptome haben. Insgesamt sind die Menschen weiter angehalten, zu Hause zu bleiben. Ein Hilfsplan sieht eine Unterstützung der israelischen Wirtschaft mit rund 80 Milliarden Schekel (gut 20 Milliarden Euro) vor.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der Erreger Sars-CoV-2 mittlerweile bei 5591 Personen in Israel nachgewiesen worden, 226 sind wieder genesen. 21 Menschen sind den Angaben zufolge nach einer Coronavirus-Infektion gestorben.