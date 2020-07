Jefferies belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Abschluss des Verkauf der Beteiligung an Sixt Leasing auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Verkauf des Leasinggeschäfts biete einen zusätzlichen Puffer für die bereits robuste Bilanz des Autovermieters und ermögliche es Sixt, sich noch stärker auf das Wachstum seiner Mobilitätsdienste in ganz Europa und den USA zu konzentrieren, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 09:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2020 / 09:17 / ET

