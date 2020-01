Jefferies Financial Group steigert die Dividende

Der amerikanische Finanzdienstleister Jefferies Financial Group Inc. (ISIN: US47233W1099, NYSE: JEF) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 15 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Gegenüber dem Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 20 Prozent. Die Ausschüttung erfolgt am 28. Februar 2020 (Record day: 14. Februar 2020).

Jefferies zahlt auf das Jahr gerechnet künftig eine Dividende von 0,60 US-Dollar an seine Investoren. Dies entspricht beim aktuellen Kursniveau von 21,90 US-Dollar einer Dividendenrendite von 2,74 Prozent (Stand: 9. Januar 2020).

Jefferies wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Kapitalmarkt- und Finanzdienstleistungen für institutionelle Kunden. Darüber hinaus ist Jefferies im Wertpapierresearch und Asset Management tätig. Im Fiskaljahr 2019 lag der Umsatz bei 3,89 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,76 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 2,48 Prozent im Plus und weist eine aktuelle Marktkapitalisierung von 6,6 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 9. Januar 2020).

