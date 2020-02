Jefferies hebt Ziel für Air Liquide auf 160 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Air Liquide nach dem soliden vierten Quartal von 145 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Laurence Alexander rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie bis 2023 mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt etwa 10 Prozent. Zudem habe der Gasekonzern viel Spielraum für dynamische Dividendenerhöhungen, Aktienrückkäufe oder Zukäufe./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 08:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / 08:53 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.