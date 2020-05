Jefferies veranstaltet am 27. Mai einen globalen Tag der Coronavirus-Hilfe zum Gedenken an Peg Broadbent

Jefferies gab heute bekannt, dass am 27. Mai 2020 ein Global Coronavirus Relief Charity Day stattfinden wird. Das Unternehmen und seine Mitarbeiter wollen mit ihrer Unterstützung weltweiter Wohltätigkeitsorganisationen und Hilfsaktionen denjenigen helfen, die unter den verheerenden Auswirkungen der globalen Coronavirus-Pandemie leiden, und Investoren auf der ganzen Welt die Möglichkeit bieten, sich diesen Bemühungen durch Handel mit Jefferies anzuschließen. Jefferies widmet die gesamte Aktion dem kürzlich verstorbenen CFO Peg Broadbent, der Opfer dieser schrecklichen Krankheit wurde.

Konkret will Jefferies die am Mittwoch, 27. Mai, durch die Kunden des Unternehmens weltweit generierten Netto-Handelskommissionen für den gesamten Handel mit Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Devisen spenden. Darüber hinaus will Jefferies als Unternehmen 1 Mio. US-Dollar direkt spenden, und alle 3.822 Mitarbeiter weltweit erhalten die Möglichkeit, diese Spendenaktion durch eigene Beiträge zu unterstützen. Die Spenden sollen einer Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen zugutekommen, die diese andauernde globale Pandemie an vorderster Front bekämpfen und sich für die dringend benötigte Hilfe für die Betroffenen engagieren.

Rich Handler, CEO, und Brian Friedman, President von Jefferies, erklärten: „Jeder bei Jefferies ist persönlich und tief betroffen von dem Verlust unseres Freundes und langjährigen Kollegen Peg Broadbent durch den Coronavirus, und wir sind sehr besorgt über den schrecklichen Verlust von Menschenleben und die globalen Auswirkungen dieser Pandemie. Wir widmen diesen Global Charity Day dem Andenken von Peg und ermutigen die Mitarbeiter und Kunden von Jefferies überall auf der Welt, sich unserer Aktion anzuschließen, um den Bedürftigen zu helfen.“

Jefferies Group LLC, das größte unabhängige globale Investmentbanking-Unternehmen mit umfassendem Service, ist in den USA ansässig und betreut Kunden seit fast 60 Jahren. Jefferies ist führender Anbieter von Einblicken, Fachwissen und Transaktionsabwicklung für Investoren, Unternehmen und Regierungen. Unser Unternehmen bietet eine große Bandbreite an Dienstleistungen in den Bereichen Investmentbanking, Beratung, Verkauf und Handel, Research und Vermögensverwaltung für alle Produktsegmente in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Jefferies Group LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Jefferies Financial Group Inc. (NYSE:JEF), eines diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmens.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200522005341/de/

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei Jefferies.

Ansprechpartner für Medien:

Richard Khaleel, +1 212 284 2556, rkhaleel@jefferies.com