Joachim Creus wird zum stellvertretenden Vorsitzenden des JAB-Vorstands berufen und zum designierten Nachfolger des Vorsitzenden Peter Harf ernannt

JAB ist erfreut, bekannt zu geben, dass Senior Partner Joachim Creus zum stellvertretenden Vorsitzenden des JAB-Vorstandes ernannt wurde, wo er als designierter Nachfolger des Vorsitzenden Peter Harf fungieren wird.

Herr Creus ist seit mehr als 10 Jahren bei JAB tätig und hat eine entscheidende Rolle beim Aufbau des Unternehmens zu einer weltweit tätigen Investmentfirma gespielt. Er stand im Mittelpunkt der wichtigsten Investitionen und Expansionsinitiativen von JAB, einschließlich aller Plattformakquisitionen und der Gründung des JAB Consumer Fund. Herr Creus hat zudem ausgiebig mit der bisherigen Anker-Aktionärsgruppe von JAB zusammengearbeitet und unterstützt diese auch weiterhin.

„Die Reimanns waren immer der Auffassung, dass mein Nachfolger im Grunde ein Teil ihrer Großfamilie sein sollte. Joachim hat die letzten zehn Jahre damit verbracht, sie sowie die nächste Führungsgeneration kennenzulernen, während er nach und nach immer wichtigere Rollen im Familienbetrieb und den operativen Einheiten übernommen hat“, sagte der Vorsitzende von JAB, Peter Harf. „Angesichts seines makellosen moralischen Urteilssinns und seines tiefen Verständnisses für die Prioritäten der Familie ist niemand besser als Joachim in der Lage, die nächste Wachstumsphase anzuführen.“

Herr Creus wird weiterhin in London ansässig sein und eng mit den geschäftsführenden Gesellschaftern von JAB zusammenarbeiten, um das gemanagte Kapital von JAB in seinem gesamten Ökosystem, einschließlich des JAB Consumer Fund, zu beaufsichtigen. Herr Creus ist als Direktor für viele JAB-Unternehmen tätig, unter anderem für JDE Peet's und Coty.

„Joachim ist ein echter Star. Nicht nur, dass er sich mit 35 Jahren seinen Platz als jüngster Partner in der Geschichte von JAB verdient hat, in seinem Jahrzehnt bei JAB hat er erfolgreich Geschäfte im Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar verhandelt. Joachims Integrität ist einzigartig und ich vertraue seinem Urteilsvermögen in jeder Situation voll und ganz“, sagte Olivier Goudet, CEO von JAB. „Als JAB-Partner und Vertrauter der Familie hat Joachim in ganz Europa und den Vereinigten Staaten gelebt und gearbeitet und war maßgeblich am Aufbau einer nachhaltigen Investmentfirma beteiligt, die bestens positioniert ist, um weiterhin langfristig Werte zu schaffen.“

Über JAB

Die JAB Holding Company investiert in konsumorientierte Branchen mit attraktiver langfristiger Dynamik, einschließlich starker Wachstumsaussichten, attraktiver Margen- und Cashflow-Charakteristika und bewährter Resilienz. Zusammen mit dem JAB Consumer Fund ist die JAB Holding Company der größte Anteilseigner von Keurig Dr Pepper, einem führenden Unternehmen auf dem nordamerikanischen Getränkemarkt, und hält Mehrheitsbeteiligungen an: JDE Peet’s, dem größten Pure-Play-Unternehmen der Welt für Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs und Kaffee; NVA, einer der weltweit größten Plattformen für Dienstleistungen der Tierpflege; Krispy Kreme Doughnuts, einem weltweit führenden Unternehmen für Doughnuts und andere süße Spezialitäten in Premiumqualität; Panera Bread, einem führenden Bäckerei-Café-Unternehmen; Pret A Manger, einem führenden Unternehmen auf dem Markt für verzehrfertige Lebensmittel; Caribou Coffee Company, einem Fachhändler für hochwertige Premium-Kaffeeprodukte; der Einstein Noah Restaurant Group, dem Marktführer in der Kategorie Bagel in Nordamerika; sowie Espresso House, der größten Marken-Kaffeehauskette in Skandinavien. Die JAB Holding Company ist außerdem der größte Anteilseigner von Coty Inc. einem weltweit führenden Unternehmen der Kosmetikbranche, und besitzt das Luxusgüterunternehmen Bally.

