NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) angesichts Spekulationen über einen Verkauf der Borsa Italiana auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 000 Pence belassen. Der Schritt würde dem britischen Börsenbetreiber helfen, seine Schulden zu reduzieren, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als mögliche Bieter kommen aus Sicht des Experten die Deutsche Börse und die Euronext infrage./tav/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 21:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / 00:15 / BST

