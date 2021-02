Kaum Veränderung beim DAX, Varta stürzt ab, Kurssprung bei Volkswagen und Porsche, Blick auf Tesla

Replaced by the video

Aktuelle Wirtschaftsdaten aus den USA werden quasi live genannt.

Am Morgen sprachen wir zudem über Varta. Der Batteriehersteller meldete heute Geschäftszahlen, eine Sonderdividende und eine neue Markenausrichtung. Dies kam bisher an der Börse nicht gut an. Minus 16 Prozent verzeichnen wir aktuell.

Dagegen bekam der Aktienkurs von Volkswagen und Porsche hohe Dynamik auf der Oberseite. Volkswagen-Chef Diess stellt eine Trennung von Anteilen der Porsche AG in Aussicht, um die zukünftige E-Mobilität zu fördern und zu finanzieren. Es wird von 25 Milliarden Euro ausgegangen. An der Börse kam dies gut an, kann damit womöglich ein wenig näher zum US-Konkurrenten Tesla aufgeschlossen werden.

