Krypto-Markt: Branche erreicht Gesamtmarktkapitalisierung von 2 Billionen Dollar – Termin für Coinbase-Börsengang steht fest

Während Bitcoin derzeit unter seinem bisherigen Rekordhoch von über 60.000 Dollar parkt und vorerst keine weiteren Ausflüge in höhere Preiszonen zu nachhaltigen Kursbewegungen umsetzen kann, wächst der restliche Kryptomarkt weiter.

Die starke Nachfrage nach Kryptowährungen hat die Marktkapitalisierung für den gesamten Sektor weiter über die Marke von zwei Billionen US-Dollar steigen lassen. Laut Daten des Marktbeobachters Coingecko betrug das Gesamtvolumen am Dienstag rund 2,03 Billionen Dollar. Über die Osterfeiertage war erstmals die Marke von zwei Billionen geknackt worden.

Bei der ältesten und bekanntesten Digitalwährung Bitcoin bezifferte Coingecko die Marktkapitalisierung am Dienstag auf etwa 1,098 Billionen Dollar. Erst mit weitem Abstand folgt die Digitalwährung Ethereum mit einer Kapitalisierung von rund 245 Milliarden Dollar.

Coinbase-Börsengang soll Mitte April stattfinden

Ein weiteres, viel beobachtetes Event für den Sektor ist der angestrebte Gang aufs Parkett des US-Kryptohandelsplatzes Coinbase. Das Debüt an der New Yorker Nasdaq soll am 14. April stattfinden, wie Coinbase am Donnerstag (Ortszeit) in San Francisco mitteilte. Die größte US-Handelsplattform für Kryptowährungen wie Bitcoin will laut früheren Angaben gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC 114,9 Millionen Aktien unter dem Tickerkürzel „COIN“ an der Nasdaq listen.

Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen klassischen Börsengang, sondern eine sogenannte Direktplatzierung ohne Begleitung durch Investmentbanken und ein vorheriges Preisbildungsverfahren. Coinbase profitierte bereits vor der Börsenpremiere stark vom Krypto-Hype. So wurde der Konzern von Investoren zuletzt schon auf mindestens 67,6 Milliarden Dollar taxiert. Analysten halten beim Börsengang eine Gesamtbewertung von mehr als 100 Milliarden Dollar für möglich.

Der Börsengang war eigentlich bereits im März geplant, wurde von dem Unternehmen jedoch ohne die Angabe von Gründen verschoben. Am Markt wird jedoch eine Auseinandersetzung und auferlegte Strafzahlung durch die US-Aufsichtsbehörde CFTC als Hauptgrund angesehen. Coinbase musste eine Millionenstrafe aufgrund von irreführenden und ungenauen Transaktionsbilanzen im Zeitraum zwischen 2015 und 2018 entrichten.

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: Burdun Iliya / Shutterstock.com

