LEONI - Aktie bleibt ein Sorgenkind

LEONI AG - WKN: 540888 - ISIN: DE0005408884 - Kurs: 12,370 € (XETRA)

Leoni hat heute die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal veröffentlicht. Der Automobilzulieferer verzeichnete einen Umsatzanstieg verglichen mit dem Vorjahresquartal von knapp 10 % auf 1,17 Mrd. EUR. Das saisonal schwache Sommerquartal war zusätzlich durch Produktionsunterbrechungen der Automobilzulieferer aufgrund von Störungen in den Lieferketten belastet. Während das EBIT von -8 Mio. EUR auf +29 Mio. EUR in den positiven Bereich drehte, entwickelte sich der Free Cashflow mit -87 Mio. EUR sehr enttäuschend. Im Neunmonatszeitraum verschlechterte er sich sogar von -179 auf -197 Mio. EUR. Unterm Strich verbuchte Leoni im dritten Quartal ein Konzernergebnis von -27 Mio. EUR oder -0,82 EUR. Nach neun Monaten lag das Ergebnis bei -8 Mio. EUR oder -0,24 EUR je Aktie.

Das Unternehmen wird sich strecken müssen, um die Jahresprognosen des Marktes eines Umsatzes von gut 5 Mrd. EUR und eines Gewinns je Aktie von 0,60 EUR noch erreichen zu können. 2022 erwarten Analysten derzeit sogar eine Gewinnexplosion auf 2,12 EUR je Aktie, die mit Blick auf die aktuelle Lage sehr optimistisch erscheint.

Die Aktie reagiert auf den Quartalsbericht klar und gibt heute prozentual zweistellig nach. Damit ist die Erholung der vergangenen Tage, die in einer bärischen Flagge verlief, Geschichte. Das Oktobertief bei 11,51 EUR steht aus charttechnischer Sicht nun im Fokus. Darunter könnte der Wert in Richtung der Unterstützungszone zwischen 10,53 und 9,92 EUR nachgeben. Auf der Oberseite deutet sich erst über dem Zwischenhoch bei 14,45 EUR Entspannung an.

Fazit: Bei Leoni läuft es in diesem Jahr zwar besser als 2020, aber noch lange nicht rund. Die Probleme dürften auch im vierten Quartal anhalten, die Marktprognosen erscheinen sehr ambitioniert. Aus charttechnischer Sicht drohen Kurse im Bereich von 10 EUR.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 4,13 5,07 5,38 Ergebnis je Aktie in EUR -10,10 0,60 2,12 KGV - 21 6 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Leoni-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)