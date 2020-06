LINDE - Rally kann fortgesetzt werden

PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 180,750 € (XETRA)

Die Linde-Aktie fiel im Coronacrash auf ein Tief bei 130,45 EUR zurück. Dort drehte die Aktie stark nach oben und kletterte zunächst an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch vom 17. Februar 2020 bei 208,60 EUR. Dieses Retracement stellte ab 14. April eine Hürde dar. Der Wert lief einige Wochen unterhalb seitwärts, erst am 18. Mai erfolgte der Ausbruch darüber. Seitdem hat sich die Linde-Aktie über dieser Marke etabliert.

Am Donnerstag setzte sie sich mit einer langen weißen Kerze nach oben ab. Am Freitag erreichte sie den Widerstand bei 183,50 EUR, der aber zunächst noch zu hoch war. Dieser Widerstand könnte heute fallen. Die Aktie eröffnet leicht darüber.

Kleine Kaufwelle möglich

Die Rally in der Linde-Aktie ist intakt. In den nächsten Tagen könnte es also zu weiteren Kursgewinnen in Richtung des Abwärtsgaps vom 24. Februar 2020 zwischen 199,00 EUR und 201,30 EUR kommen. Ein Rückfall unter 170,80 EUR wäre aber unschön für die Bullen. Denn in diesem Fall würden Abgaben in Richtung 155,45 EUR - 153,60 EUR drohen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)