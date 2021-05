Lineage Logistics gibt mehrjährigen Sponsoring-Vertrag mit dem Profi-Golfer Justin Thomas bekannt

Lineage Logistics, LLC („Lineage“ oder das „Unternehmen“), der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten Industrie-REITs und Logistiklösungen, gab heute das mehrjährige Sponsoring des Profigolfers Justin Thomas bekannt.

Als Teil des Lineage-Sponsorings wird Thomas bei offiziellen Turnieren und damit einhergehenden öffentlichen Veranstaltungen das Lineage-Logo tragen, und Lineage wird der Justin Thomas Foundation und den mit ihr in Verbindung stehenden Wohltätigkeitsorganisationen sowohl in Form von Spenden als auch im Rahmen von Event-Unterstützung 100.000 USD zur Verfügung stellen.

„Ich freue mich sehr darüber, Justin in der Lineage-Familie willkommen zu heißen“, sagt Kevin Marchetti, Co-Vorsitzender von Lineage und Mitbegründer von Bay Grove, dem Unternehmen, das Lineage gegründet hat und managt. „Genau wie Lineage ist Justin jung, dynamisch und auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit, und wir teilen ein starkes Engagement, um unseren Gemeinschaften möglichst viel zurückzugeben. Ich glaube fest an die positive Wirkung, die wir gemeinsam im Rahmen unserer Partnerschaft erzielen können.“

„Ich bin unglaublich dankbar für die Unterstützung durch Lineage und das Vertrauen in mich in dieser spannenden Zeit meiner Karriere“, sagte Thomas. „Das Verständnis für die Zielsetzung von Lineage, zur Ernährung der Welt beizutragen, und die enge Verbindung zu Familienunternehmen haben mich persönlich angesprochen. Ich freue mich darauf, in den kommenden Jahren im Rahmen unserer Partnerschaft große Dinge auf und neben dem Golfplatz zu erreichen.“

Thomas, der derzeit auf Platz zwei der offiziellen Weltrangliste steht, ist einer der erfolgreichsten und beliebtesten Golfer auf der PGA TOUR. Mit nur 28 Jahren hat er die PGA Championship, einen FedExCup sowie THE PLAYERS Championship gewonnen. Zusammen mit den Legenden Jack Nicklaus, Johnny Miller und Tiger Woods ist Thomas einer von nur vier Spielern in der Geschichte der PGA TOUR mit 14 Siegen vor seinem 28 Geburtstag.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist der weltweit größte Anbieter von temperaturgeregelten industriellen REITs und Logistiklösungen. Das globale Netzwerk des Unternehmens besteht aus mehr als 350 strategisch gelegenen Einrichtungen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß, die sich über 15 Länder in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika erstrecken. Die branchenführende Expertise von Lineage bei logistischen End-to-End-Lösungen, das konkurrenzlose Immobiliennetzwerk sowie die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Distributionseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit voranzutreiben, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem – als Visionary Partner von Feeding America – die Ernährung der Welt zu fördern. In Würdigung der führenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage als die Nr. 1. unter den Data Science-Unternehmen und insgesamt auf Platz 23 der „Fast Company“-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt („The World’s Most Innovative Companies“) für das Jahr 2019 sowie in die „Change The World“-Liste von Fortune für 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

