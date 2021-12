Lionbridge-Datenschutzbeauftragter wird Mitglied des europäischen Beirats der International Association of Privacy Professionals für 2022

Javi Perez wurde für das European Advisory Board der IAPP ausgewählt

Javi Perez, Data Protection Officer bei Lionbridge, ist zum Mitglied des europäischen Beirats der International Association of Privacy Professionals (IAPP) für die kommende Amtsperiode 2022 ernannt worden. Die IAPP ist die größte und umfassendste globale Vereinigung und Ressource für den Datenschutz. Die im Jahr 2000 gegründete IAPP ist eine gemeinnützige Organisation zur weltweiten Definition, Förderung und Verbesserung des Berufs des Datenschutzbeauftragten.

Das European Advisory Board spielt eine entscheidende Rolle für die Entwicklung und das Wachstum der IAPP in Europa. Es berät und unterstützt die IAPP aktiv bei strategischen Initiativen und fördert den rasch evolvierenden Datenschutzberuf in der Region.

„Ich freue mich, als Mitglied des European Advisory Board meine Branchenerfahrung nutzen zu können, um die IAPP bei ihren Zielen und ihrem Einsatz für die Datenschutz-Community zu unterstützen“, so Perez. „Dies ist eine Vereinigung engagierter und talentierter Menschen.“

Der Nominierungsausschuss prüft die Kandidaten für den Beirat anhand von Kriterien wie IAPP-Zertifizierungsstatus, bisherige Führungsfunktionen innerhalb der IAPP oder Branchenvielfalt.

Perez ist seit 2014 für die IAPP aktiv. Er verfügt über die Zertifizierungen Certified Privacy Professional/Europe (CIPP/E) und Certified Information Privacy Technologist (CIPT) und wurde zum Fellow of Information Privacy (FIP) ernannt. Von Januar 2016 bis Dezember 2017 war er außerdem Co-Chair des IAPP Dublin KnowledgeNet.

Seit seinem Einstieg bei Lionbridge im Jahr 2020 hat Perez die Verbesserung unseres Datenschutzprogramms, die Strategie zur erfolgreichen Zertifizierung nach ISO 27001:2019, die Prüfung neuer Gesetze und Vorschriften in den verschiedenen Regionen sowie Änderungen an bestehenden Gesetzen und Vorschriften und die Implementierung geeigneter interner Kontrollen zur Durchsetzung der Vorschriften geleitet. Perez hat sein Engagement und seine vielfältigen Kenntnisse in diesem Bereich über viele Jahre hinweg unter Beweis gestellt.

Über Lionbridge

Lionbridge kooperiert mit Marken, um weltweit Gräben zu überwinden und Brücken zu bauen. Seit 25 Jahren helfen wir Unternehmen, mit ihren globalen Kunden und Mitarbeitern in Verbindung zu bleiben, indem wir Übersetzungs- und Lokalisierungslösungen in über 350 Sprachen anbieten. Über unsere herausragende Plattform orchestrieren wir ein Netzwerk leidenschaftlicher Experten rund um den Globus, die in Partnerschaft mit Marken kulturell vielfältige Erlebnisse zu schaffen. Als passionierte Experten für Sprache nutzen wir das Beste aus menschlicher und maschineller Intelligenz, um ein Verständnis zu herzustellen, das die Kunden unserer Kunden erreicht. Lionbridge hat seinen Sitz in Waltham, US-Bundesstaat Massachusetts, und unterhält Lösungszentren in 23 Ländern. Nähere Informationen unter www.lionbridge.com.

Über die IAPP

Die International Association of Privacy Professionals ist die größte und umfangreichste globale Vereinigung und Ressource auf dem Gebiet des Datenschutzes. Die im Jahr 2000 gegründete IAPP ist eine gemeinnützige Organisation, die dabei hilft, den Datenschutzberuf weltweit zu definieren, zu unterstützen und zu verbessern. Weitere Informationen über die IAPP ist verfügbar unter iapp.org.

