LUFTHANSA - Aktienkurs unter Druck

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 15,905 € (XETRA)

Mit deutlichen Kursverlusten startet heute die Lufthansa-Aktie in den Freitagshandel. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen liegt diese 5,25 % unter dem Schlusskurs von gestern und durchbricht damit den Supportbereich bei 16,12 EUR bärisch. Letztlich wird mit den jüngsten Kursverlusten die bereits im November begonnene Korrektur fortgesetzt und aktuell mit einem neuen Tief bestätigt. Würde es bei der derzeitigen Tageskerze bleiben, entsteht sogar der Eindruck, dass sich die Korrektur gerade beschleunigt. Sind die Bullen damit gänzlich chancenlos und setzt sich vielleicht sogar der mittelfristige Bärenmarkt weiter fort?

Korrektur, zweites Standbein oder bärische Trendfortsetzung!

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Mit Blick auf das Chartbild der Lufthansa-Aktie ergeben sich momentan nämlich eine ganze Reihe von Szenarien, wie sich diese in den nächsten Wochen und Monaten weiter entwickeln könnte. In der bullischen Variante stellt die aktuelle Korrektur lediglich ein zweites Standbein innerhalb einer langfristigen Bodenbildung dar. Sollte dies zutreffen, wären zwar kurzfristig weitere Abgaben in Richtung 14,70 EUR-14,30 EUR möglich, idealerweise werden die dortigen Support aber für einen neuerlichen Anlauf der Bullen genutzt. Im Anschluss sollte das bisherige Erholungshoch bei 17,95 EUR überwunden werden, womit die Aktie zurück in einem Bullenmarkt wäre.

In der bärischen Variante gelingt genau dieser Stabilisierungsversuch am Ende nicht. Stattdessen bleiben die Verkäufer selbst nach gewissen Erholungsbewegungen am Ball und drücken den Kurs letztlich auf ein neues Tief unterhalb von 12,58 EUR.

Eine Entscheidung für eines dieser beiden Szenarien ist momentan noch nicht gefallen. Fest steht lediglich, dass die Aktie kurzfristig bärisch unterwegs ist und dementsprechend weitere Tiefs eingeplant werden müssen. Ebenfalls mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit verbunden ist ein nochmaliger Versuch der Bullen. Ob diese damit aber durchkommen und am Ende Kurse oberhalb von 18 EUR etablieren ist fraglich. Hier muss die weitere Kursentwicklung inklusive der sich dabei bildenden Kursmuster abgewartet werden.

