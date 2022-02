Markt-Update: Evotec findet Halt bei langfristiger Unterstützung, Übernahmefantasien bei Peloton, Take-Two steigen nach neuen Infos zu „GTA VI“

Der Dax konnte sein zartes Plus bis zum frühen Nachmittag auf 0,3 Prozent ausbauen und notiert derzeit bei 15.150 Punkten. M- und SDax sind mit Verlusten von 0,7 Prozent bzw. 0,25 Prozent moderat im Minus. Der Eurostoxx blickt auf ein Minus von 0,2 Prozent. Damit herrscht an den europäischen Märkten zum Wochenauftakt eher wenig Bewegung, nach der trubulenten letzten Woche, die die Anleger noch verdauen.

SAP und Kion unter Favoriten – Neu auf Metzler-Empfehlungsliste

Mit SAP und Kion haben am Montag zwei neue Favoriten des Bankhaus Metzler auch zu den gefragtesten Werten in Dax und MDax gezählt. Die Aktien des Softwareriesen erholen sich im Leitindex über 2 Prozent und die Anteilsscheine des Staplerherstellers im kleinen Dax-Bruder rund 1 Prozent.

Analyst Hendrik König hat SAP und Kion auf die „Top Ten List“ der Privatbank gesetzt und dafür Commerzbank und DWS herausgenommen. Mit Kion werde die geografische Präsenz in Europa und China gestärkt, wo aktuelle eine vorteilhaftere Geldpolitik zu erwarten sei als in den USA, hieß es. SAP sei derweil eine Absicherung, sollte der Wechsel der Anleger von „Value“-Werten in „Growth“-Titel schneller gehen als gedacht.

Evotec tun sich nach Kurseinbruch schwer – Warburg beruhigt

Nach dem Kurseinbruch um bis zu 19 Prozent vom Freitag haben sich Evotec-Papiere im heutigen Handel bisher kaum bewegt. Die Aktien des Wirkstofforschers notieren heute mit minus 1,2 Prozent bei 30,10 Euro, nachdem sie vor dem Wochenende mit 29,40 Euro auf das tiefste Niveau seit März 2021 abgesackt waren.

Halt gefunden haben die Papiere damit bei einer langfristigen Unterstützungszone im Bereich der 30 Euro Marke. Für weiteres Abwärtspotenzial spricht eigentlich nicht mehr viel.

Warburg-Experte Christian Ehmann sieht fundamental nur einen begrenzten Einfluss durch das von Kooperationspartner Bayer eingestellte Eliapixant-Programm. Nach Streichung aller potenzieller Indikationen mit diesem Wirkstoff aus seinem Bewertungsmodell sinkt sein fairer Wert um gerade einen Euro auf 43 Euro.

Eliapixant sei aber in der Pipeline von Evotec unter den am meisten vorangeschrittenen Projekten gewesen, so Ehrmann weiter. Daher sei es schon ein Stimmungsdämpfer. Statistisch gesehen gebe es aber in der Phase III eben immer noch ein gut 50-prozentiges Risiko zu scheitern, erinnerte er. Zudem zeige sich jetzt eine Stärke von Evotec, bei denen die Abhängigkeit von einzelnen Projekten insgesamt begrenzt sei.

Gescheiterte Übernahme überschattet Ambitionen der Aareal Bank

Die Papiere der Aareal Bank sind um fast 6 Prozent auf 27,44 Euro zurückgefallen. Die Übernahme durch die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge ist an der Annahmeschwelle von 60 Prozent gescheitert – und das, obwohl die Investoren ihre Offerte von 29 auf 31 Euro je Aktie erhöht hatten. Sie lag damit über dem jüngsten Zwischenhoch von 30,20 Euro.

Für den Warburg-Experten Andreas Pläsier war das Scheitern keine große Überraschung, da die Anleger dem Konzern mit seiner Wachstumsstrategie viel zutrauen. Ebenso sei es wenig verwunderlich, dass das Management hier nun weiter Gas gebe, so Pläsier. Er begrüßt, dass die Aktionäre nun auch wieder eine Dividende erhalten sollen und bekräftigte seine Kaufempfehlung.

Übernahmefantasie treibt Peloton-Erholungsversuch an

Übernahmefantasie dürfte die in den letzten Monaten arg gebeutelten Aktien des Fitnessgeräte-Spezialisten Peloton am Montag antreiben. Die Papiere schnellten im vorbörslichen US-Handel um rund ein Viertel auf 31,25 US-Dollar nach oben.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, prüft Peloton das Interesse anderer Unternehmen an einer Übernahme. Dem „Wall Street Journal“ zufolge ist Amazon darunter, die „Financial Times“ schrieb, dass auch Nike ein Angebot prüfe.

Peloton ist vor allem für vernetzten Trainings-Bikes für daheim bekannt. Das Unternehmen war angesichts geschlossener Fitnessstudios und Lockdowns einer der großen Gewinner der Corona-Pandemie und entsprechend rasant gewachsen. Nach dem Börsengang im Jahr 2019 vervielfachte sich der Kurs bis Anfang 2021 auf ein Rekordhoch von gut 171 Dollar.

So steil es nach oben ging, ging es seither aber auch wieder bergab. Per Freitagsschluss summierten sich die Kursverluste seit dem Rekordhoch auf gut 85 Prozent.

Take Two Interaktive bestätigt Arbeit an neuem Spiele-Blockbuster

Grand theft Auto V ist eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten und auch nach vielen Jahren seit dem Release wird es immer noch regelmäßig von vielen Spielern gespielt, da der Entwickler Rockstar Games es weiterhin mit neuen Inhalten ausstattet. Dennoch ist die Sehnsucht nach einem Nachfolger groß, da die Veröffentlichung des letzten Titels mittlerweile 9 Jahre zurückliegt.

Nun hat Rockstar Games die Spieler und auch die Anleger heiß gemacht, da auf dem Twitterkanal am Freitag bestätigt wurde, dass an einem neuen Titel der Serie gearbeitet wird. Zwar wurden weder Release-Datum, noch irgendwelche anderen Informationen bekannt gegeben, doch alleine die Bestätigung hat schon gereicht, um einen kleinen Hype auszulösen.

Die Aktie von Take Two Interactive, dem Entwickler, Publisher und Distributor von einigen bekannten Videospielereihen, in dessen Besitz sich auch das Studio Rockstar Games befindet, ist im vorbörslichen Handel um gut 7 Prozent gestiegen.

