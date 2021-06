Marktausblick Woche 21: Geopolitisches Knirschen

Das Update zur Woche mit Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock

BlackRock Marktausblick 1. Juni 2021





Der Neustart des gesellschaftlichen Lebens in der DACH-Region, und damit auch großer Teile des Wirtschaftsgeschehens, rückt näher. Die dritte Welle der Covid-Infektionen schwächt sich deutlich ab, dank Lockdowns und fortschreitender Impfungen. Auch das zuletzt endlich wärmere Wetter mag eine Rolle spielen, Forscher schätzen nach der Erfahrung des Vorjahres dessen Einfluss auf den R-Wert auf 10-20%. So steht Anfang dieser Woche die Siebentagesinzidenz bei nur noch 35,1 in Deutschland, 35,6 in Österreich und 65,5 in der Schweiz. Das sind erfreuliche, auch im europäischen Vergleich gute Werte. Auch die Impfkampagne nimmt Fahrt auf, mit 42,8% Erstgeimpften in Deutschland, 39,9% in Österreich und 33,6% in der Schweiz. Mit der Öffnung der Gastronomie und dem Ausblick auf eine weitgehend ungestörte Feriensaison zumindest innerhalb von Europa dürften vor allem viele Dienstleister wieder Wasser unter den Kiel bekommen. Für Anleger, die derzeit auf das weitere Ertragspotenzial vieler Unternehmen schauen, sind dies erfreuliche Nachrichten.

Gleichzeitig ist es notwendig, ein wenig Wasser in den Wein zu gießen. Denn derzeit verbreitet sich, ausgehend von Indien, die Virusvariante B1.617, die nicht nur leichter übertragbar ist als der Sars-Cov 2-Wildtyp, sondern auch die Fähigkeit einer gewissen Immunumgehung besitzt, mit anderen Worten die Impfwirkung abschwächen kann. Studien aus Großbritannien legen nahe, dass dies vor allem Menschen betreffen kann, die bisher nur erstgeimpft sind. Die Gefahr einer vierten Welle steht also im Raum, zumindest so lange, bis ein erheblicher Teil der Bevölkerung vollständig immunisiert ist. Für Kapitalmarktteilnehmer, die derzeit nach neuen Treibern für eher seitwärts orientierte Aktienmärkte suchen, erhöht sich damit die Unsicherheit bezüglich der Umsatz- und Gewinnentwicklung der Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte und darüber hinaus. Zwar hat sich die Binsenweisheit des „Sell in May and go away“, also einer markanten Marktkorrektur nach der Frühjahrsrally, diesmal nicht bewahrheitet. Aber mit Blick auf die Möglichkeit weiterer Virusmutationen, der Ungewissheit über die Dauerhaftigkeit des Impfschutzes und der noch weiten Strecke bis zur Herdenimmunität gibt es noch eine ganze Reihe zumindest potenzieller Stolpersteine auf dem Weg zur Normalität.

Europa im Sandwich und mit sich selbst im Unreinen

Zu den Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit Covid kommt ein erneuter Fokus auf geopolitische Risiken hinzu, die während des letzten Jahres oft von der Pandemieberichterstattung überlagert wurden. So wird immer offensichtlicher, wie schwierig Europas Position zwischen Amerika einerseits und großen Autokratien im Osten andererseits geworden ist. So möchte Europa - und vor allem Deutschland - sehr gern ein konstruktives Verhältnis zu Russland haben, allein die Verfügbarkeit von Energie ist wichtig und der Streit um die Pipeline Nord Stream 2 Ausdruck dieser Wichtigkeit. Andererseits limitieren gerade diese ökonomischen Interessen die Möglichkeiten, auf Aggressionen seitens Russlands (Krim, Ostukraine, Wahlmanipulation etc.) bzw. seiner Vasallen (Staatsterrorismus in Belarus) angemessen zu reagieren. Noch dramatischer ist dieser Zwiespalt im Verhältnis zu China. Europa wird sich entscheiden müssen, ob es weiter gut an China verdienen oder zu seinen Werten stehen will. Im Zweifel gibt es keine gute Lösung. Im Zweifel wird es teuer.

Aber nicht nur in dieser Zwangslage steht sich Europa selbst im Wege. Auch innerhalb des alten Kontinents gibt es kein Zeichen des Zusammenstehens, des gemeinsamen Aufbruchs. Zuletzt hat sich die Schweiz aus den seit sieben Jahren währenden Gesprächen über ein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU verabschiedet. Die EU wird als Antwort auslaufende bilaterale Abkommen nicht mehr automatisch verlängern, wie man das bisher mit Blick auf das erhoffte Rahmenabkommen getan hat. Allein die Tatsache, dass die Schweiz nun unter Inkaufnahme wirtschaftlicher Nachteile die Gespräche abgebrochen hat zeigt, wie gering der Stellenwert der EU innerhalb der Schweizer Wählerschaft inzwischen wahrgenommen wird. Für die Zukunft sind also, auch mit Blick auf die relative Attraktivität Europas als Investitionsstandort, die anstehenden Wahlen in EU-Ländern von großer Bedeutung. Auf dem Weg zur deutschen Bundestagswahl am 26. September steht nun, am kommenden Sonntag, mit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt eine Standortbestimmung auf der Agenda. Wie werden sich die europafreundlichen Kräfte gegenüber der in ostdeutschen Ländern verbreiteten Deutschtümelei behaupten? Schaffen es die Kräfte der politischen Mitte, dem aggressiv antieuropäischen Populismus zu trotzen und an der Regierung zu bleiben? Und wird dies im nächsten Frühjahr auch Frankreichs Präsident gelingen? Die Relevanz derartiger Fragen, Europas Position im Innenverhältnis ebenso wie im globalen Spiel der Kräfte, dürfte mit dem Abklingen der Covid-Pandemie machtvoll zurück ins Bewusstsein globaler Investoren kommen. Sie betrifft nicht weniger als die Frage, wie attraktiv, fortschrittlich und wirtschaftlich erfolgreich der alte Kontinent in den nächsten Jahrzehnten sein kann.

Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Erhalten Sie von iShares 1x monatlich: Experteneinschätzungen zum Marktgeschehen, aktuelle Produkttrends und Neues zum Thema ETF-Sparen.Jetzt anmelden









Wichtige Hinweise

Alle Meinungen und Schätzungen in diesem Dokument, einschließlich Renditeprognosen, spiegeln unsere Beurteilung bei Redaktionsschluss wider, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise nicht als zutreffend erweisen.

Risikohinweise

Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.

Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Rechtliche Informationen

Bis zum 31. Dezember 2020 ist der Herausgeber BlackRock Advisors (UK) Limited, ein von der britischen Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen. Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 00796793. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet. Eine Liste aller Aktivitäten, für die BlackRock zugelassen ist, finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.

Falls Großbritannien und die Europäische Union keine Vereinbarung abschließen, die es Unternehmen in Großbritannien erlaubt, in den Europäischen Wirtschaftsraum Finanzdienstleistungen zu erbringen, ist der Herausgeber dieser Materialien ab 1. Januar 2021:

(i) BlackRock Investment Management (UK) Limited für alle Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraum und

(ii) BlackRock (Netherlands) B.V. für alle Länder im Europäischen Wirtschaftsraum.

BlackRock (Netherlands) B.V. wurde von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassen und wird von ihr beaufsichtigt. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.

Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.

Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2021 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK und WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.