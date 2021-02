MEDTRONIC - Zwei attraktive Handelsszenarien

Medtronic Inc. - WKN: A14M2J - ISIN: IE00BTN1Y115 - Kurs: 113,950 $ (NYSE)

Medtronic ist einer der weltweit führenden Hersteller von Herzschrittmachern und anderer Produkte wie z.B. Herzklappen oder Insulinpumpen. Mehr als die Hälfte aller weltweit implantierten Herzschrittmacher stammen von Medtronic. Die Aktie erholt sich in einem soliden Aufwärtstrend vom Corona-Crash im März 2020 und erreichte dabei zu Jahresbeginn beinahe wieder das Allzeithoch aus dem Januar 2020 bei 122,15 USD. Knapp unterhalb davon stagnierte der Wert, es kam zu einer Seitwärtsbewegung. Diese wurde in der vergangenen Woche schwungvoll nach unten hin verlassen, das Papier sackte wieder unter das letzte Ausbruchslevel bei 115 - 116 USD zurück. Damit entstand ein kleines Verkaufssignal. Mit den freundlichen Märkten in dieser Woche kommt es jetzt zum Rücklauf an den Preisbereich bei 115 - 116 USD.

So könnte man die Aktie jetzt handeln

Eine Trading-Variante wäre ein prozyklischer Einstieg bei einer nachhaltigen Rückkehr über die Hürde bei 115 - 116 USD. Dann könnte das Allzeithoch attackiert werden. Dieses Hoch bleibt die entscheidende Hürde, deren Bruch neue Kaufsignale mit Zielen bei rund 140 - 150 und 170 USD auf mittel- bis langfristige Sicht auslösen würde.

Eine zweite Handelsvariante wäre bei weiterer Schwäche und einem Rücksetzer bis an die Kreuzunterstützung bei 107,50 - 109,00 USD ein antizyklischer Longeinstieg. Dieser wäre spekulativer, könnte aber eng im Bereich von 107 USD abgesichert werden. Von dort aus hätten die Bullen dann erneut Chancen, die Hürde bei 115 - 116 USD zu attackieren.

Mit Kursen unterhalb von 107 USD per Tages- und Wochenschlusskurs entstehen kleine Verkaufssignale. Dann wäre das Papier anfällig für größere Kurskorrekturen in Richtung 103 - 104 oder 99 USD.

Medtronic

