Mehr als 100 Millionen Corona-Infektionen weltweit bestätigt

(Reuters) - Die Zahl der weltweit bestätigten Corona-Infektionen ist auf über 100 Millionen gestiegen.

Das ergibt eine Daten-Auswertung der Nachrichtenagentur Reuters vom Mittwoch. Die durch das Virus ausgelöste Covid-19-Erkrankung wurde inzwischen bei fast 1,3 Prozent der Weltbevölkerung festgestellt. Seit Beginn des Jahres wurde im Schnitt alle 7,7 Sekunden ein Mensch infiziert. Im selben Zeitraum wurden rund 668.250 Fälle täglich gemeldet.

Die am schlimmsten betroffenen Länder - die USA, Indien, Brasilien, Russland und Großbritannien - kommen zusammen auf mehr als die Hälfte aller Fälle, stellen aber nur 28 Prozent der Weltbevölkerung. Die am stärksten betroffene Region ist Europa, wo derzeit etwa alle vier Tage eine Million Neuinfektionen verzeichnet werden. Insgesamt wurden in Europa seit Beginn der Pandemie fast 30 Millionen Infektionen bestätigt.

In rund 56 Ländern sind Impfkampagnen angelaufen. Mindestens 64 Millionen Dosen wurden verabreicht. Die meisten Impfungen pro Kopf gab es bisher in Israel, wo 29 Prozent der Einwohner mindestens eine Impfung erhalten haben.