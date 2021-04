MeinAuto will an die Börse - 150 Mio Euro für Wachstum

München (Reuters) - Der Online-Autohändler MeinAuto strebt in den nächsten Wochen an die Frankfurter Börse.

Das Unternehmen aus Oberhaching bei München will damit mindestens 150 Millionen Euro einnehmen, um sein Wachstum zu finanzieren und Schulden zu tilgen, wie es am Mittwoch in München ankündigte. Der Börsengang dürfte insgesamt aber deutlich größer ausfallen, weil auch der britische Finanzinvestor Hg Aktien verkaufen will. Der Börsenwert dürfte bei mehr als zwei Milliarden Euro liegen, wie Insider Reuters sagten. An die Börse begleitet wird die MeinAuto Group von den Investmentbanken Bank of America, Barclays, Citi, Jefferies und UniCredit.

Ziel sei ein Börsendebüt noch im zweiten Quartal, teilte das Unternehmen mit. Tatsächlich dürfte es noch im Mai soweit sein. Von der offiziellen Ankündigung der Emission bis zur Erstnotiz dauert es in der Regel etwa vier Wochen. "Der Börsengang ist ein wichtiger Schritt, um das Unternehmen auf seinem Wachstumspfad weiterzuentwickeln und unsere Position als führende Online-Plattform für den digitalen Vertrieb von Neuwagen in Deutschland auszubauen", sagte der Vorstandschef der MeinAuto Group, Rudolf Rizzolli. Das Unternehmen will auf dem Börsenerfolg des Berliner Gebrauchtwagen-Händlers Auto1 aufbauen, der im Januar an die Börse gegangen war.

Der Finanzinvestor Hg hatte die Firma mit 380 Mitarbeitern 2018 aus dem Kölner Start-up MeinAuto.de, der Flottenleasing-Tochter der HypoVereinsbank (HVB), Mobility Concept, sowie einem Vermittler von gesponserten Autos für Spitzensportler und Vereine zusammengebaut. Der ehemalige Sixt-Leasing-Chef Rizzolli setzt darauf, dass Privatkunden neue Autos zunehmend über das Internet kaufen oder leasen. Im vergangenen Jahr habe MeinAuto 39.000 Neuwagenbestellungen abgewickelt. Der bereinigte Umsatz stieg um elf Prozent auf 212 Millionen Euro, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 25 Prozent auf 38 Millionen Euro.