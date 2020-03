METRO - Übernahmegerüchte führen zu Kurssprung

METRO AG - WKN: BFB001 - ISIN: DE000BFB0019 - Kurs: 11,540 € (XETRA)

Gerüchten zufolge soll der US-amerikanische Lebensmittellieferant Sysco Interesse an einer Übernahme des Großhändlers Metro bekundet haben. Das führte gestern kurz vor Handelsschluss zu einer massiven Kaufwelle. Heute sehen wir Gewinnmitnahmen, die Aktie kippt wieder zurück. Der Kurssprung erfolgte nach einer crashartigen Abwärtsbewegung, mit der die Aktie in dieser Woche beinahe das 2018er Tief bei 10,02 EUR erreicht hatte. Aus charttechnischer Sicht ergeben sich damit noch keine Kaufsignale, der Rallyschub gestern endete am EMA50.

Abwarten und Tee trinken

Wie es weitergehen wird, ist offen. Es bleibt abzuwarten, wie die wie die drei großen Aktionärsgruppen von Metro reagieren werden. Kommt weiteres Kaufinteresse auf, findet die Aktie Widerstände bei 12,80 - 13,02 und 13,55 - 13,85 EUR. Erst eine Rückkehr über 13,85 EUR würde charttechnische Kaufsignale liefern.

Bei rund 11,00 - 11,20 EUR liegt eine Unterstützungszone, die im besten Fall nicht mehr nachhaltig unterschritten wird. Ansonsten drohen weitere Abgaben bis zum 2018er Tief bei 10,02 EUR.

METRO AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)