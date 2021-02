MicroStrategy: Michael Saylor will weiteres Fremdkapital über Wandelanleihe für Bitcoin-Zukäufe besorgen

Nach mehreren Versuchen in den letzten Tagen ist es der Kryptowährung Bitcoin in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelungen, die Marke von 50.000 Dollar deutlich zu übersteigen und in unerforschtes, charttechnisches Territorium vorzudringen. Einen neuen Höchsstand konnte der Kurs bei knapp 51.900 Dollar markieren, im weiteren Handelsverlauf hat der Preis jedoch wieder nach unten korrigiert und notiert derzeit bei einem Wert von noch 50.800 Dollar.

Seit Anfang des Monats befindet sich der Bitcoin in einem Höhenflug, der im Verlauf des Monats an Tempo gewonnen hat. In dieser Zeit liegt der Wertzuwachs bei über 50 Prozent. Mittlerweile sind eine Reihe von namhaften Adressen aus der Wirtschaft auf den Plan getreten, die sich für den Bitcoin stark machen. Vor allem Aussagen des Tesla-Chefs und Multimilliardärs Elon Musk befeuerten die Rekordjagd der ältesten und bekanntesten Digitalwährung. Musk gilt als großer Anhänger digitaler Währungen. Mehrfach hat er durch Tweets deren Kurse stark in Bewegung versetzt. Zuletzt hatte Tesla ein Engagement im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin bekannt gemacht.

MicroStrategy hat noch nicht genug

Michael Saylor, CEO des US-amerikanischen Business-Intelligence-Unternehmens Microstrategy, ist ebenfalls einer der prominentesten Befürworter der Kryptowährung und auch seine Firma hat mittlerweile ein milliardenschweres Engagement in Bitcoin. Bereits im Herbst 2020 ging die Firma damit an die Öffentlichkeit und ist seitdem ein öffentlicher Fürsprecher für Bitcoin. MicroStrategy hatte zudem Anfang Februar ein groß aufgezogenes Event veranstaltet, bei dem großen Unternehmen vermittelt wurde, wie man Bitcoin als Investment in die Firmenbilanzen aufnimmt und verwaltet.

MicroStrategy scheint jedoch noch nicht genug zu haben. Zwar beläuft sich der Wert der Bitcoin-Bestände der Firma mittlerweile auf etwa 3,5 Milliarden Dollar, trotzdem hat das Unternehmen jetzt Pläne bekannt gegeben, den Verkauf von Wandelanleihen im Umfang von 900 Millionen Dollar auf den Weg zu bringen, um die eigenen Bitcoin-Bestände weiter aufzustocken.

Dies ist bereits das zweite Mal, dass das Unternehmen Fremdkapital aufnimmt, um weitere Bitcoin zu erwerben. Im Dezember letzten Jahres sammelte MicroStrategy bereits 650 Millionen Dollar über Anleihen ein, die es auch in Bitcoin umwandelte. Derzeit hält das Unternehmen etwa 72.000 Bitcoin im Portfolio.

Im vorbörslichen Handel ist die Aktie des Unternehmens nach der Ankündigung unter Druck geraten und stand zeitweise über 5 Prozent im Minus. gut eine halbe Stunde vor Handelstart konnte die Aktie die Verluste halbwegs ausgleichen. In den letzten fünf Handelstagen musste die Aktie bereits deutliche Gewinnmitnahmen verkraften und gut 20 Prozent abgeben. Auf Jahressicht steht allerdings ein Plus von 540 Prozent zu Buche.

onvista-Redaktion

Titelfoto: rafapress / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Kreditvergleich 2020 – So finden Sie den besten Kredit!