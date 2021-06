Microvast und Gaussin wollen gemeinsam den Übergang zum emissionsfreien Transportwesen beschleunigen

Strategische Partnerschaft für die nächste Generation der durchgängig elektrisch und mit Wasserstoff betriebenen Version der Skateboard-Lkw-Plattform



Modernstes modulares Akkukonzept mit vielfältiger Zellchemie



Langfristige Zusammenarbeit mit einem voraussichtlichen Volumen von mehr als 1,5 GWh in den nächsten 5 Jahren und bis zu 29 GWh bis 2031



Microvast, ein führender weltweit tätiger Anbieter von Akkutechnologien der nächsten Generation für Nutz- und Spezialfahrzeuge, der unlängst eine geplante Fusion mit Tuscan Holdings Corp. (Nasdaq:THCB) ankündigte, wurde jetzt von Gaussin (EURONEXT GROWTH: ALGAU - FR0013495298) für seine Skateboard-Lkw-Plattform der nächsten Generation ausgewählt.

Microvast battery solution for Gaussin's full electric and hydrogen skateboard truck platform (Photo: Business Wire)

Gaussin ist ein Pionierunternehmen in der Entwicklung und Montage von Elektro- und Brennstoffzellfahrzeugen in der Transport- und Logistikbranche. Die Partnerschaft zur Integration der von Microvast bereitgestellten neuen Generation von Akkus für Elektro- und Wasserstoff-Skateboard-Anwendungen von Gaussin wurde von beiden Unternehmen gemeinsam bekannt gegeben.

Microvast arbeitet bei der Entwicklung der emissionsfreien Skateboard-Lkw-Plattform der nächsten Generation mit Gaussin zusammen.

Microvast wurde heute zum offiziellen Akkuanbieter für die neuen Elektro- und Wasserstoff-Lkw von Gaussin ernannt. Beide Unternehmen wollen gemeinsam eine neue Serie von Skateboard-Road-Trucks entwickeln, die für vielfältige Zwecke in der Logistik und im Transport eingesetzt werden können.

Mit seinen vertikalen Integrationsfähigkeiten kann Microvast eine breit gefächerte Auswahl der Zellchemie in seinen Standard-Akkupacks bereitstellen, um vielfältige technische Anforderungen hinsichtlich Leistung, Energiedichte und Lebenszyklus zu erfüllen. Die starke Modularität der Akkus von Microvast ermöglicht Gaussin eine hohe Flexibilität im Fahrzeugbau. Microvast ist davon überzeugt, dass seine Akkus dank ausgezeichneter Schnellladefähigkeit, hoher Energiedichte und überragender Sicherheitsmerkmale die hohe Nachfrage seitens bedeutender Logistikfirmen nach Lösungen decken können, die die Ladezeiten verkürzen und die Ladeintervalle verlängern.

Das Skateboard für Lkw, eine Revolution im sauberen und intelligenten Gütertransport

Im April 2021 stellte Gaussin das weltweit erste „Skateboard“ für Lkw der Klasse 8, Traktoren oder Fahrzeuge von 18 t bis 44 t vor, das mit Wasserstoff oder voll elektrisch betrieben wird, eine vielseitige und modulare Fahrzeugplattform, die für die verschiedensten Marktakteure geeignet ist.

Die Lösung richtet sich an herkömmliche Lkw-Hersteller und an Neuankömmlinge, Karosseriehersteller und andere Marktakteure im Bereich der autonomen Navigationssoftware. Allgemeiner gesehen, ist die Skateboard-Lkw-Plattform für alle diejenigen geeignet, die Wasserstoff und Elektrizität für sauberen und intelligenten Transport einsetzen möchten.

Gaussin und Microvast gehen davon aus, dass Mitte 2021 mit dem Bau der ersten Prototypen in vollelektrischer und Wasserstoffversion begonnen werden soll, um die Fahrzeugleistung zu testen. Microvast wird Gaussin zunächst sein einsatzbereites MV-C-Akkupack liefern und dann eine Aufrüstungsmöglichkeit mit dem MV-I-Akkupack mit einer Energiedichte von mehr als 180 Wh/kg anbieten.

Die Wasserstoffversion des Straßen-Skateboards ist ein Hybridsystem, das leistungsstarke Akkus in Kombination mit Brennstoffzellen einsetzt, um unter bestimmten Bedingungen die notwendige Leistung zu erzielen. Auf diese Weise wird die Fahrreichweite mit Hilfe der Akkuleistung auf fast 400 km ausgedehnt.

Die ersten Prototypen sollen bedeutenden Fuhrpark- und E-Commerce-Unternehmen in den USA und in Europa vorgestellt werden.

Über Microvast

Microvast, Inc. ist ein Technologiepionier, der Lithium-Ionen-Akkulösungen konzipiert, entwickelt und herstellt. Microvast wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen ist bekannt für seine zukunftsweisende Zelltechnologie und vertikalen Integrationsfähigkeiten, die von der Batteriechemie (Katode, Anode, Elektrolyt und Separator) bis zu Akkupacks reichen. Dank der Prozessintegration vom Rohmaterial bis zur Systemmontage konnte Microvast eine Produktfamilie entwickeln, die eine breite Palette von Marktanwendungen abdeckt. Nähere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.microvast.com.

Über Gaussin

Gaussin ist ein Ingenieurunternehmen, das innovative Produkte und Dienstleistungen im Transport- und Logistikbereich entwirft, montiert und vertreibt. Sein Know-how umfasst den Güter- und Personentransport, autonome Technologien, die selbstfahrende Lösungen wie das Automotive Guided Vehicle ermöglichen, und die Integration aller Arten von Batterien, insbesondere elektrische und Wasserstoff-Brennstoffzellen. Mit mehr als 50.000 Fahrzeugen weltweit genießt Gaussin einen guten Ruf in vier schnell expandierenden Märkten: Hafenterminals, Flughäfen, Logistik und Personenmobilität. Die Gruppe ist strategische Partnerschaften mit wichtigen globalen Akteuren eingegangen, um ihre Marktdurchdringung zu beschleunigen: Siemens Postal, Paketpost und Airport-Logistik im Bereich Flughäfen, Bolloré Ports und ST Engineering in den Häfen und Bluebus für die Mobilität der Menschen. GAUSSIN hat sein Geschäftsmodell durch Lizenzvereinbarungen erweitert, die darauf abzielen, die Nutzung seiner Technologie auf der ganzen Welt zu beschleunigen. Die Übernahme von METALLIANCE bestätigt das Unternehmen als aufstrebende internationale Gruppe in allen Segmenten intelligenter und sauberer Fahrzeuge.

Im Oktober 2019 gewann der Konzern den Wettbewerb World Autonomous Vehicle Transport als führendes Unternehmen der Kategorie „Bessere Energie- und Umweltnachhaltigkeit“. GAUSSIN ist seit 2010 an der Euronext Growth in Paris notiert (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Weitere Informationen unter www.gaussin.com.

Über Tuscan

Tuscan Holdings Corp. ist ein Akquisitionszweckunternehmen, das gegründet wurde, um eine Fusion, einen Aktientausch, eine Akquisition von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder eine ähnliche Fusion mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Das Managementteam bei Tuscan wird geleitet von Stephen Vogel, Chairman und Chief Executive Officer. Tuscan ist an der Nasdaq unter dem Tickersymbol „THCB“ gelistet.

Über InterPrivate

InterPrivate Capital ist eine private Investmentfirma, die Investitionen im Auftrag eines Konsortiums von Family Offices tätigt. Die einzigartige, unabhängige Co-Sponsor-Struktur der Firma bietet ihren Investoren die umfangreiche Branchenexpertise und Kompetenz erfahrener Dealmaker von weltweit führenden Private-Equity- und Venture-Capital-Firmen bei der Durchführung von Transaktionen. Tochtergesellschaften von InterPrivate Capital fungieren als Sponsoren, Co-Sponsoren und Berater von SPACs und verwalten mehrere Investmentvehikel im Auftrag ihrer Family-Office-Co-Investoren, die sich an privaten und öffentlichen Investitionsmöglichkeiten beteiligen, darunter PIPE-Investitionen zur Unterstützung der von der Firma gesponserten Unternehmensfusionen. Für nähere Informationen über InterPrivate Capital besuchen Sie bitte www.interprivate.com. Weitere Informationen zur SPAC-Strategie von InterPrivate sind verfügbar unter www.ipvspac.com.

Zusätzliche Informationsquellen

In Verbindung mit der geplanten Transaktion (die „geplante Transaktion“), an der Tuscan und Microvast beteiligt sind, beabsichtigt Tuscan, relevante Unterlagen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen, darunter ein endgültiges Proxy Statement („Merger Proxy Statement“). Am 3. Juni 2021 hat Tuscan ein überarbeitetes vorläufiges Proxy Statement bei der SEC eingereicht, das sich auf die geplante Transaktion bezieht. INVESTOREN, WERTPAPIERINHABER UND ANDERE INTERESSENTEN WERDEN NACHDRÜCKLICH DARUM GEBETEN, DAS MERGER PROXY STATEMENT FÜR WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DIE GEPLANTE TRANSAKTION MIT MICROVAST UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WURDEN ODER NOCH EINGEREICHT WERDEN, SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VORLIEGEN, DA DIESE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER MICROVAST, TUSCAN, DIE GEPLANTE TRANSAKTION UND DAMIT VERBUNDENE ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN. Das Merger Proxy Statement und andere Dokumente, die bei der SEC eingereicht werden (wenn sie verfügbar sind), können kostenlos von der Website der SEC unter www.sec.gov heruntergeladen werden. Diese Dokumente können (sobald sie verfügbar sind) außerdem kostenlos durch schriftliche Anfrage an Tuscan, Tuscan Holdings Corp., 135 E. 57th St., 17th Floor, New York, NY 10022, USA, bei Tuscan angefordert werden.

Kein Angebot oder Aufforderung

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Proxy Statement noch die Einholung einer Stimmrechtsvollmacht, Zustimmung oder Genehmigung in Bezug auf Wertpapiere im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion, ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe einer Zustimmung dar, noch findet ein Verkauf, eine Ausgabe oder eine Übertragung von Wertpapieren in einer Jurisdiktion statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Jurisdiktion verstoßen würde.

Teilnehmer der Aufforderung

Diese Mitteilung ist keine Aufforderung zur Abgabe einer Stimmrechtsvollmacht von Investoren bzw. Inhabern von Wertpapieren. Tuscan, Microvast und einige ihrer jeweiligen Directors und Führungskräfte können jedoch in Übereinstimmung mit den Vorschriften der SEC als Teilnehmer der Einholung von Stimmrechtsvollmachten in Verbindung mit der geplanten Transaktion betrachtet werden. Informationen über die Directors und Führungskräfte von Tuscan und deren Besitz von Wertpapieren von Tuscan sind in den von Tuscan bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt, einschließlich des Jahresberichts von Tuscan auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr, der am 25. März 2021 bei der SEC eingereicht wurde. Soweit sich beim Besitz von Wertpapieren von Tuscan gegenüber den Angaben im Jahresbericht von Tuscan Änderungen ergeben haben, wurden oder werden diese Änderungen in den bei der SEC eingereichten Erklärungen zur Änderung der Eigentumsverhältnisse auf Formblatt 4 wiedergegeben. Zusätzliche Informationen zu den Teilnehmern sind auch im vorläufigen Proxy Statement enthalten, das am 3. Juni 2021 eingereicht wurde, und werden im endgültigen Merger Proxy Statement enthalten sein, sobald dieses verfügbar ist. Sobald diese Dokumente vorliegen, können sie kostenlos bei den oben genannten Stellen angefordert werden. Überdies sind zusätzliche Informationen auch im endgültigen Proxy Statement enthalten, das am 24. März 2021 bei der SEC eingereicht und am oder um den 25. März 2021 an die Aktionäre von Tuscan verschickt wurde.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Presseinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen („forward-looking statements“) im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Solche Aussagen beinhalten Aussagen über zukünftige Finanz- und Betriebsergebnisse, unsere Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten in Bezug auf zukünftige Operationen, Produkte oder Dienstleistungen sowie andere Aussagen, die durch Wörter und Ausdrucksweisen wie „wahrscheinlich resultieren“, „erwarten“, „sich fortsetzen“, „vermuten“, „schätzen“, „überzeugt sein“, „beabsichtigen“, „planen“, „Prognose“, „Ausblick“ oder Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen über die Branche und Marktgröße von Microvast, zukünftige Geschäftschancen für Tuscan, Microvast und das fusionierte Unternehmen, die geschätzten zukünftigen Ergebnisse von Tuscan und Microvast und die geplante Transaktion, einschließlich des implizierten Kapitalwerts, der erwarteten Transaktions- und Eigentümerstruktur und der Wahrscheinlichkeit und Fähigkeit der Vertragsparteien, die geplante Transaktion erfolgreich durchzuführen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen unseres Managements und unterliegen naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbedingten Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von Ereignissen können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen erwarteten Ergebnissen abweichen.

Zusätzlich zu den Faktoren, die bereits in den bei der SEC eingereichten Berichten von Tuscan offengelegt wurden, und den Faktoren, die an anderer Stelle in dieser Mitteilung genannt werden, können unter anderen die nachstehenden Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von Ereignissen wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder anderen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden: (1) eine Terminverzögerung der außerordentlichen Hauptversammlung, in der die geplante Transaktion den Aktionären von Tuscan zur Zustimmung vorgelegt wird, unter anderem aufgrund des Zeitpunkts des Abschlusses des Prüfungsverfahrens durch die SEC; (2) das Unvermögen, die geplante Transaktion zum Abschluss zu bringen oder, falls Tuscan die geplante Transaktion nicht abschließt, eine andere Unternehmensfusion durchzuführen; (3) das Unvermögen, die geplante Transaktion abzuschließen, weil die Abschlussbedingungen für die geplante Transaktion nicht erfüllt werden, einschließlich des Unvermögens, die Zustimmung der Tuscan-Aktionäre zu gewinnen, das Unvermögen, die geplante PIPE-Finanzierung durchzuführen, das Unvermögen, die Mindestsumme an verfügbaren Zahlungsmitteln nach Rückkäufen durch Tuscan-Aktionäre zu erreichen, das Unvermögen, die Listing Standards der Nasdaq in Verbindung mit dem Abschluss der geplanten Transaktion zu erfüllen, oder der Eintritt eines Ereignisses, einer Änderung oder anderer Umstände, die zur Beendigung der endgültigen Vereinbarung führen könnten; (4) Kosten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion; (5) die Verzögerung oder das Ausbleiben der Realisierung der erwarteten Vorteile aus der geplanten Transaktion; (6) Risiken im Zusammenhang mit Störungen des Managements des laufenden Geschäftsbetriebs aufgrund der geplanten Transaktion; (7) die Auswirkungen der gegenwärtigen COVID-19-Pandemie; (8) Änderungen in dem von hartem Wettbewerb geprägten Markt von Microvast, einschließlich in Bezug auf die Wettbewerbslandschaft, die technologische Entwicklung oder regulatorische Änderungen; (9) Änderungen in den Märkten, die Microvast anvisiert; (10) das Risiko, dass Microvast nicht fähig ist, seine Wachstumsstrategien umzusetzen oder die Gewinnzone zu erreichen; (11) das Risiko, dass Microvast nicht fähig ist, sein geistiges Eigentum zu schützen; (12) das Risiko, dass die Kunden oder Zulieferunternehmen von Microvast nicht in der Lage sind, ihren Verpflichtungen vollständig oder rechtzeitig nachzukommen; (13) das Risiko, dass Microvast-Kunden ihre Bestellungen für Microvast-Produkte anpassen, stornieren oder aussetzen; (14) das Risiko, dass Microvast zusätzliches Kapital aufbringen muss, um seinen Geschäftsplan umzusetzen, das möglicherweise nicht zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt nicht verfügbar ist; (15) das Risiko von Produkthaftungs- oder aufsichtsrechtlichen Prozessen oder Verfahren in Bezug auf die Produkte oder Dienstleistungen von Microvast; (16) das Risiko, dass Microvast nicht in der Lage ist, wirksame interne Kontrollmechanismen zu entwickeln und aufrechtzuerhalten; (17) der Ausgang von Gerichtsverfahren, die nach der Ankündigung der geplanten Fusion gegen Tuscan, Microvast oder einen ihrer jeweiligen Directors oder eine ihrer Führungskräfte eingeleitet werden könnten; (18) Risiken der Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China und (19) das Nichteintreten der erwarteten Pro-forma-Ergebnisse und der zugrunde liegenden Annahmen, einschließlich der erwarteten Aktienrückkäufe, Kaufpreisänderungen und anderer Anpassungen.

Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich und möglicherweise nachteilig von den Prognosen und zukunftsgerichteten Aussagen sowie den Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die hierin enthaltenen Daten vollständig oder teilweise die zukünftige Leistung widerspiegeln. Wir empfehlen Ihnen nachdrücklich, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage zukünftiger Leistungen zu verlassen, da die prognostizierten Finanzdaten und andere Informationen auf Schätzungen und Annahmen beruhen, die naturgemäß erheblichen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Alle hierin enthaltenen Informationen gelten im Fall von Informationen über Tuscan und Microvast nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments bzw. im Fall von Informationen aus anderen Quellen als Tuscan oder Microvast zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Wir haben weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen zu aktualisieren, die nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung eintreten. Prognosen und Schätzungen in Bezug auf die Branche und die Endmärkte von Microvast beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass sich diese Prognosen und Schätzungen ganz oder teilweise als zutreffend erweisen. Annualisierte, Pro-forma-, projizierte und geschätzte Angaben werden nur zur Veranschaulichung verwendet. Sie stellen keine Prognosen dar und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Ergebnisse wider.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210609005372/de/

