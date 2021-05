Mit deutschen Klimawandel-Profiteuren im Index nachhaltige Renditen erzielen

Werbung. Das erste europäische Klimagesetz ist auf dem Weg. Mehr als 15 Stunden verhandelten EU-Kommission und EU-Parlament Ende April über die Rahmenbedingungen. Das geplante Gesetz ist wichtig, auch wenn es nicht die Wünsche aller Parteien erfüllt. Statt der vom EU-Parlament angepeilten Senkung der Klimagase um 60 Prozent einigten sich die Teilnehmer auf mindestens 55 Prozent – das ist immerhin eine deutliche Verbesserung gegenüber dem vorherigen Ziel von minus 40 Prozent. Und anstelle einer schärferen Berechnungsmethode bezüglich der Anrechnung von Kohlendioxid, das Wälder, Pflanzen und Böden speichern, gab es ebenfalls Zugeständnisse. Und auch viel Kritik, vor allem von grünen Politikern. Noch ist die Vereinbarung vorläufig, EU-Parlament und EU-Rat müssen noch zustimmen, damit das Klimaziel auch juristisch formal verankert werden kann. Doch das Gesetzgebungsverfahren läuft, und das hat - auch auf internationaler Ebene - Signalwirkung.

In den Köpfen der Bürger setzt sich das Thema Klimawandel mehr und mehr fest, professionelle wie private Investoren berücksichtigen zunehmend nachhaltige Kriterien bei der Kapitalanlage. Um nachhaltige Zertifikate auf Indizes anbieten zu können, hat die DekaBank zusammen mit der Ratingagentur MSCI® eine Reihe von Nachhaltigkeitsindizes entwickelt. Diese Indizes verfolgen mit dem Fokus auf Klima-Chancen und -Risiken eine klar definierte Nachhaltigkeitsstrategie (und berücksichtigen diverse ESG-Filter und Mindestausschlüsse, wie zum Beispiel Hersteller von Atomwaffen oder Rüstungsgütern, Tabakproduzenten, Kohleförderer und Betreiber von Atomkraftwerken. 63 große und mittelgroße deutsche Unternehmen, die in punkto Klimawandel besonders gut abschneiden, bildet der für Anleger interessante MSCI Germany Climate Change ESG Select 4% Decrement Index ab. Zugegeben, der Name ist lang und irritierend, doch er reflektiert alle wesentlichen Details:

MSCI ist der Indexanbieter;

Germany ist der Markt, in den investiert wird;

Climate Change steht für den Fokus auf das Thema Klimawandel;

ESG ist die Abkürzung für E nvironment (Umwelt), S ocial (Soziales) und G overnment (Unternehmensführung), sprich Faktoren wie Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter, Einhaltung der Menschenrechte, Produktqualität und -sicherheit oder Unternehmensethik finden Berücksichtigung;

4% Decrement bezieht sich auf die Indexberechnung. Vom Indexwert wird täglich ein kleiner Abschlag vorgenommen, der sich auf 4 Prozent jährlich summiert. Im Gegenzug dafür rechnet MSCI die von den Unternehmen ausgezahlten Nettodividenden dem Index hinzu, was den Wert des Index steigert.

Für die Auswahl der Einzelwerte im Index bewertet der renommierte Indexanbieter MSCI das Engagement jeder Gesellschaft in Bezug auf den Klimawandel. Dabei gilt: Je besser ein Unternehmen in dieser Analyse abschneidet, desto höher die Gewichtung im Index. So wird das Klimarisiko für Anleger reduziert. Einige Branchen sowie Firmen, die gegen die Prinzipien des ‚UN Global Compact‘ verstoßen und die Menschenrechte nicht anerkennen und Kinderarbeit zulassen, werden generell ausgeschlossen. Hersteller von Atomwaffen oder Betreiber von Atomkraftwerken bleiben außen vor, ebenfalls unkonventionelle Öl- und Gasförderer (z. B. Ölsand). Dagegen können Aktiengesellschaften, die Geschäfte in den umstrittenen Branchen Rüstungsgüter, Tabak und Kohleförderung tätigen, in den Index aufgenommen werden, sofern der Umsatz dieser Bereiche 10 Prozent (Rüstungsgüter) beziehungsweise 5 Prozent (Tabak, Kohle) nicht übersteigt.

Und welche deutschen Unternehmen erfüllen die Kriterien? Die höchsten Anteile im Index haben derzeit SAP, Allianz, BASF, Adidas, Deutsche Telekom, Infineon, Deutsche Post, Münchener Rück, Siemens und Vonovia. Zweimal jährlich, Ende Mai und Ende November, wird die Zusammensetzung überprüft und angepasst.

Eine aktuelle Anlageidee sind Express-Zertifikate Memory auf den MSCI Germany Climate Change ESG Select 4% Decrement Index, da diese im Vergleich zu einem Kauf einzelner Aktien das Investmentrisiko breiter streuen und die Papiere auch dann Zinsen in Aussicht stellen, wenn die Aktienkurse nicht weiter klettern.

4,10 Prozent Zinsen pro Periode bei vorzeitiger Rückzahlung und 30 Prozent finaler Puffer

Das DekaBank Express-Zertifikat Memory 08/2026 bezogen auf den MSCI Germany Climate Change ESG Select 4% Decrement (WKN DK00N9) bietet bei sinkenden Tilgungsschwellen die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung zum Nennbetrag (100,00 Euro) zuzüglich Zinsen. Damit die Zinsen ausgezahlt werden, muss der Klimawandel-Index an den jährlichen Beobachtungstagen auf oder über der Barriere in Höhe von 70,00 Prozent des Startwerts schließen. Zudem stellt die Memory-Funktion sicher, dass Anleger auch eventuell entfallene Zinsen der Vorjahre erhalten können. Bei Endfälligkeit im August 2026 ist daher eine maximale Auszahlung von 120,50 Euro je Zertifikat erreichbar, wenn der Indexschlusskurs am Bewertungstag, dem 31.07.2026, die Barriere behauptet.

Wird jedoch die Barriere am Bewertungstag unterschritten, drohen Verluste. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt und an den Anleger statt des Nennbetrags der Wert des gesunkenen MSCI Germany Climate Change ESG Select 4% Decrement Index ausgezahlt. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust drohen würden.

Die Zeichnung läuft vom 17.05.2021 bis 04.06.2021, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

