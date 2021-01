Most Actives- die meistgehandelten Aktien des Tages: BioNTech, Tesla und TUI

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BioNTech. Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer wirkt laut einer ersten Analyse auch gegen zwei neue Varianten des Coronavirus. Bei den Verkäufen steht TUI auf Platz 1. Die Aktie zeigt sich am Freitag tiefrot. Die Erklärung des vermeintlichen Kursdesasters liegt in der Kapitalerhöhung: Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 5. Januar wurde beschlossen, dass TUI knapp 509 Millionen neue Aktien ausgibt. Der Bezugspreis für die neuen Aktien wurde bei 1,07 Euro festgelegt.

