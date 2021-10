Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Tesla, Nel und BioNTech

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Tesla. Die wieder aufgeflammte Rekordjagd hat die Aktien von Tesla am Montag in die Liga der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar aufsteigen lassen. Bei den Verkäufen steht BioNTech auf dem 2. Platz. Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA soll am Dienstag über eine mögliche Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes von BioNTech/Pfizer bei Kindern diskutieren. Die Empfehlung für eine Verwendung bei Fünf- bis Elfjährigen ist für die endgültige Entscheidung zwar nicht bindend, die FDA folgt den Fachleuten aber in der Regel.

Zugehörige Wertpapiere: US88160R1014, NO0010081235, US09075V1026